El Federal para no federados se pone en marcha en la “U”

Durante la jornada de mañana se llevará a cabo el torneo Federal de no federados de hockey, en Universitario Rugby Club, de 9 a las 17.30.

Según comentaron a El Tribuno los organizadores, esta competencia se realiza en todo el país “con el objetivo de dar alcance a la práctica reglamentaria del deporte en cuestión, a todos aquellos equipos que no pueden realizarlo de esta manera durante el resto del año”.

En este caso competirá la categoría damas, mayores de 16 años y se jugará en dos zonas.

La A estará conformada por Güemes Hockey, Santa Teresita Mollar (Chicoana), Euforia de Aguas Calientes (Jujuy) y Cedehu (Mosconi. En la zona B, en tanto, estarán: Lucarmen (El Carmen, Jujuy), Las Cuervitas de Embarcación, Pumas (Hipólito Yrigoyen) y All Blacks de Apolinario Saravia.

Se jugarán partidos en dos tiempos de 15 minutos, todos durante el mismo día y dos equipos accederán a la siguiente instancia.