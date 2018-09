Otro cachetazo a Universitario RC en el Súper 10

Universitario arrancó de mayor a menor el Súper 10 de rugby y ayer cosechó su tercera derrota consecutiva al caer por 29 a 13 (5-0) con Los Tarcos en Tucumán y, pese a que todavía faltan cuatro fechas para los verdes, complica su clasificación.

Desde los primeros minutos del partido el conjunto de la provincia vecina se llevó por delante a la U y a los 6 minutos de la etapa inicial, ya ganaba 7 a 0.

La ambición de Los Tarcos pudo más que la de los salteños y rápidamente estiraron la ventaja con un penal. Luego, a los 30’, recién llegó el descuento para los verdes a través de Elíseo Morales, por lo que se fueron al descanso 10 a 3 a favor del local.

El conjunto dirigido por Oscar Bazán intentó reaccionar en el inicio del segundo tiempo, a través de otro penal de Morales, se puso a cuatro puntos (10-6), pero otra vez Los Tarcos estiraron la ventaja con un try, seguida por la conversión.

A los 16 minutos sancionaron un try penal para los rojos y el triunfo comenzó a quedarse en inmediaciones del Parque 9 de Julio.

Gastón Bazán, a los 20’, marcó el único try de la U y Morales convirtió para lograr el descuento, pero en el cierre del partido quedaría un penal más para los tucumanos, por eso el partido finalizó 29 a 13 y el bonus ofensivo como frutilla del postre para los anfitriones.

De esta manera, Universitario cosechó su tercera derrota consecutiva, ya que anteriormente perdió con Natación y Gimnasia y Lince. Antes, en la primera fecha le había ganado a Huirapuca como visitante y empatado, en la segunda, con Uni de Tucumán.

Además, ayer, Tucumán Rugby le ganó a Natación y Gimnasia por 25 a 24, en un partidazo disputado en la cancha de estos últimos.

Juega el Jockey

Esta tarde, a partir de las 16, hay promesa de un partidazo en la rotonda de Limache porque el Jockey Club recibe a Universitario de Tucumán, también por la quinta fecha del Súper 10, en el Regional del NOA de rugby.

Los albirrojos llevan dos triunfos y la misma cantidad de victorias, por lo que en la jornada de hoy quieren volver a la victoria y prenderse en el lote de los mejores equipos de la competencia. También juegan Lawn Tennis-Lince y Huirapuca-Old Lions.