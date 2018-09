La desagradable intimidad que un actor contó sobre Thalía

Arturo Peniche quizás no sea un nombre muy conocido para los argentinos. Pero si uno se remonta a comienzos de los 1990, seguro lo recordará como el galán Luis Del Olmo Morantes quien se enamoraba perdidamente de María Mercedes, el mítico personaje de Thalía.

Pasaron 26 años y ahora, el actor reveló que le costaba mucho darle besos a su protagonista por una asquerosa razón: su mal aliento. Es que a la cantante le encantaban las comidas picantes y siempre llegaba al set con un olor bastante fuerte.

“A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces caía con un olor terrible a ajo”, soltó exponiendo a la estrella internacional.

Pero Peniche tuvo su venganza: “Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”.