Colecta de sangre en el Materno

En septiembre vuelven a apelar a la solidaridad de los donantes voluntarios de sangre, esta vez para las mamás, los chicos y las chicas que son asistidos en el hospital público Materno Infantil.

La fecha de colecta mensual se cumple hoy y es por eso que el camión del Centro de Hemoterapia de la Provincia estará frente al nosocomio, por avenida Sarmiento, desde las 8 hasta 13 juntando la sangre de los voluntarios.

"Necesitamos de la solidaridad de nuestros vecinos en este mes de la primavera. Tenemos una población con altos requerimientos transfuncionales. Tenemos pacientes, especialmente los provenientes del interior provincial, que necesitan transfusiones varias veces al día y es por eso que apelamos a la sensibilidad del salteño que siempre es tan solidario", dijo la responsable de promoción de Hemoterapia del HPMI, Karina Brito.

Para respaldar lo que dice la promotora se debe decir que el hospital atiende a madres, a niños, niñas y jóvenes. Tiene a Oncología Pediátrica bajo su funcionamiento y eso hace todo más sensible y necesario. El aporte de sangre es anónimo y gratuito, y podrán ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años que tengan un peso mínimo de 50 kilos.

Los voluntarios deberán encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.

También, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada ni en período de amamantamiento. Se repite: no estar embarazada. Y no es necesario concurrir en ayunas para realizarse la extracción.