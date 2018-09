Benavides: “Hay una falta de conciencia de los automovilistas”

Las importantes carreras de los pilotos de rally Kevin y Luciano Benavides, dos de los deportistas más destacados de Salta, casi se ven perjudicadas debido a un accidente en el que se vieron perjudicados el martes, mientras pedaleaban por la ciudad.

Según explicaron los hermanos a El Tribuno, mientras se dirigían por la segunda rotonda de Tres Cerritos a 200 metros de la ciclovía. “Íbamos aproximadamente a unos 30 kilómetros por hora, una persona imprudentemente abrió la puerta de su auto y la llevamos puesta”, sostuvo Luciano, el menor y quien menos perjudicado se vio. Kevin, el subcampeón del Dakar, iba adelante y sufrió la rotura de su bicicleta y su teléfono y le tuvieron que hacer dos puntos, aunque no ocurrió nada tan grave como pudo haber sido.

“Afortunadamente no venían autos. La llanta delantera se explotó. La manija de cambio se dobló, pero por suerte no me agarró la mano”, contó el mayor.

“Si bien es verdad que el conductor se portó bien, hay una falta de conciencia de los automovilistas porque no se fijan. Además, debería haber más ciclovías, que la gente tenga más precaución, siempre pasan muy cerca de los ciclistas”, agregó.

Cabe recordar que antes de este accidente, Kevin sufrió un duro golpe en la primera etapa del Desafío Ruta 40, hace pocas semanas, pero se recuperó.