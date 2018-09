El Club Sportivo Comercio está de festejos y no piensa volver a la Liga

El Club Sportivo Comercio ha organizado para esta noche, desde las 21, en su sede social, ubicada en calle San Luis 525, la fiesta de conmemoración de su 97 aniversario.

El Tribuno habló con el presidente de Comercio, José Edgardo Boba, quien reivindicó la labor desarrollada en estos años e invitó a todos los socios a celebrar este gran acontecimiento.

“Hoy habrá un brindis con los socios por los 97 años de Comercio, que es un club de amigos. Con este acto queremos devolver un poco lo que ellos hicieron por la institución, que vivió épocas bastante duras económicamente y ellos lo sostuvieron”.

Boba además contó cuales son los recursos con los que se mantiene el club.

“Tenemos cerca de 80 a 90 socios, que abonan una cuota de 100 pesos mensuales. Pero no nos mantenemos con esa entrada de dinero, sino con lo que generan los alquileres de los locales que tenemos. Con ese dinero costeamos los gastos y lo que nos sobra, lo invertimos en el club”.

Actualmente Comercio no participa de los torneos organizados por la Liga Salteña de Fútbol. Hace 5 años pidió un año de licencia para regularizar su situación económica y desde allí no volvió a participar del torneo liguista.

“Hace 5 años aproximadamente que no jugamos en la Liga Salteña. Era muy costoso participar con todas las divisiones inferiores y la primera. Había que pagar a los entrenadores, los gastos de la Liga, la movilidad para todas las divisiones, además de comprar la indumentaria y luego lavarlas y renovarlas. El fútbol nos fundió a nosotros. Los gastos para jugar en la Liga son muy elevados”.

El dirigente además contó que “al principio pedimos un año de licencia para revertir los problemas económicos del club. En ese momento hicimos un par de negocios para salir de la crisis. Teníamos embargos de las sedes de Castañares y de La Rioja y con trabajo los levantamos. No debemos nada ahora. Mantener el fútbol es caro, por eso decidimos no volver a participar por el momento”. Boba siguió con su relato: “Cuando pedimos el segundo año de licencia, desde la Liga nos dijeron que no se podía y luego nos desafiliaron. Tal vez algún día volveremos a afiliarnos”.

En este sentido, el dirigente expresó que “armar 9 divisiones hoy en día es muy complicado, puede llevar 2 o 3 años. Pero en esa hermosa barriada todo es posible”.

Comercio es un club que crece día a día y en este momento está terminando de construir un salón de usos múltiples y una cancha de básquet en Castañares. Además cuenta con una escuela de fútbol y una de arqueros. También se destaca la activa participación en el ajedrez.

“Construimos un salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados, cerramos el predio en Castañares, hicimos baños para el publico y vestuarios. Vamos a inaugurar el salón con un gran torneo de ajedrez, que se llamará Nallim - Lafuente”.

El mercantil se destaca por su especial dedicación en el mundo de los trebejos.

“Club Comercio siempre apostó por el ajedrez en Salta. Ponemos los salones del club para que se jueguen los torneos provinciales y nacionales, cooperamos con los gastos. Lo que hacemos a los chicos no les cuesta nada, somos de la vieja escuela, ya que el club corre con todos los gastos. Cumplimos con la expectativa social en cuanto al deporte con el ajedrez”.

El presidente de Comercio además expresó: “Bancamos a los ajedrecistas cuando viajan a participar en torneos nacionales. Tenemos la escuela de ajedrez en el club. Y ahora estamos dictando un curso para árbitros de ajedrez para todo el noroeste. Hicimos esto porque los jueces de la FADA implican un costo alto cuando organizamos los torneos. Vienen de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Chaco. El torneo se dicta en el club. Ya dictamos dos módulos y pronto se hará el tercero”.

El presidente del club mercantil expresó cual es la prioridad para esta dirigencia.

“Hacemos deporte gratis y al servicio de los chicos. Por que esa es la prioridad de Comercio, los chicos. Brindar contención. Nuestra idea es que el club brinde actividades y un lugar para los socios, mantenernos sin deudas y crecer en cuanto a lo institucional”.

Por último, Boba indicó que en la cancha del club en Castañares los fines de semana juegan la Liga de Fútbol de Vaqueros (masculino y femenino), además de la Liga de Veteranos de la zona norte”.