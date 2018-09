Un fan de Xuxa vaticinó su propia muerte: Falleció de un infarto después de verla en Argentina

Hacía muchos años que Xuxa no visitaba nuestro país, una tierra que siempre la idolatró y donde hasta incluso supo traer su show en los albores de los años ’90 donde hacía explotar el rating televisivo.

A Xuxa los argentinos la amaban. Por eso, la noticia de su regreso en el marco de la presentación de un centro de depilación, franquicia del nuevo negocio que tiene en su país natal, era una fiesta para sus fans argentinos, quienes se acercaron para saludarla en su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, lo que era todo alegría mutó en tragedia a las pocas horas, ya que se conoció que Hernán Mondragón, uno de quienes formaban parte de esa legión de seguidores que fue a recibirla falleció producto de la emoción.

Increíblemente, el RRPP había tuiteado ayer la tapa de la revista Caras con la imagen de la “Reina de los Bajitos” y la frase: “Voy a morir infartado!!! Mañana!!!”, a raíz de la inminente llegada de su ídola. Y así fue, Mondragón baticinó su propia muerte.

“Cuando dejé de hacer el programa en la Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza ... siempre que me veía era emoción pura ... A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue ... Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel ... Mi corazón está apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma”, expresó la artista brasileña.