Kiss se retira después de 45 años de carrera con una gira

Después de 45 años de carrera, Kiss anunció su retiro con una gira mundial que realizará la banda durante un año. End of the road (Final del camino) es el nombre del tour que eligió el grupo liderado por Paul Stanley (Stanley Bert Eisen) y Gene Simmons (Eugene Klein) para despedirse de los escenarios durante el 2019.

El anuncio fue a través de las redes sociales oficiales de la banda y también por sus integrantes, que escribieron conmovedores mensajes. Además, desde la cuenta oficial de Kiss publicaron un video.

“Este último tour será nuestro espectáculo más grande y más explosivo para agradecerles a todos y despedirnos. Haremos que cada noche sea inolvidable para todos. Mi gratitud a todos”, fueron las palabras de Stanley.

Gene Simmons, por su parte, compartió el afiche de la gira y agregó: “Ha sido un viaje increíble con todos ustedes. No podríamos irnos sin decir adiós... ¡Este espectáculo tendrá la mayor cantidad de explosiones, más éxitos y será el más fuerte hasta el momento!”.

Todavía no revelaron las fechas de la gira mundial que realizará el grupo originario de Nueva York.

¿Será la última? No es la primera vez que Kiss anuncia un retiro. En 2000 ya habían asegurado que no volverían a tocar, pero en 2002 volvieron a programar recitales e, incluso, sumaron a sus fundadores.

La banda

Kiss se formó en 1973 con Paul Stanley en la guitarra y Gene Simmons en el bajo. Más tarde se sumaron Ace Frehley en la guitarra y Peter Criss en la batería, quienes, años más tarde, fueron reemplazados por Tommy Thayer (Thomas Cunningham Thayer) y Eric Singer (Eric Doyle Mesinger) en los respectivos instrumentos.