Una actualización de Whatsapp dejará sin servicio a millones de usuarios

WhatsApp actualizó recientemente una entrada de su blog que había publicado hace dos años. En el cumpleaños número 7 de WhatsApp, la empresa aprovechó para comentar algunas novedades. En ese momento la compañía le dijo adiós a ciertos dispositivos que se estaban quedando atrás y que no iba a poder recibir más actualizaciones.

"Cuando comenzamos WhatsApp en 2009, los teléfonos móviles eran totalmente diferentes a los de hoy en día. La App store de Apple tenía pocos meses de haber sido lanzada, y alrededor del 70% de los teléfonos inteligentes a la venta tenían sistemas operativos ofrecidos por BlackBerry y Nokia. Los sistemas operativos móviles ofrecidos por Google, Apple y Microsoft que ahora representan un 99,5% en ventas, representaban menos de un 25% en ventas en aquel entonces".

En esa época dijeron que a finales de 2016, Whatsapp dejaría de funcionar en celulares con sistema operativo Blackberry. Esta actualización publicó los próximos en la lista que quedarán desamparados sin la aplicación de mensajería. Algunos tienen las horas contadas hasta el año 2020.

Los modelos

La empresa explicó tiempo atrás que seguiría dando soporte a iOS 7 hasta 2020. Pero una nueva versión de Whatsapp sólo funcionará en dispositivos con iOS 8 o posterior instalado. Sumados al Nokia Symbian S60, y los dispositivos con Blackberry, Blackberry 10 y Windows Phone 8.0 (y anteriores), todos sin la aplicación desde 2017, estos son los celulares que se sumarán a la lista en los próximos años:

- Nokia S40, después del 31 de diciembre del 2018.

- Versión del sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores, después del 1 de febrero del 2020.

- iPhone iOS 7 y anteriores, después del 1 de febrero del 2020.

Esto no afectará a las personas que ya tienen WhatsApp instalado, ya que debería seguir funcionando hasta la fecha límite de 2020. Sin embargo, quienes tengan un iPhone 4 corriendo iOS 7 y borren totalmente su dispositivo no podrán reinstalar la aplicación.

También es posible que algunas funciones dejen de estar disponibles para los usuarios de versiones antiguas. Sin lugar a dudas, estos equipos no obtendrán ninguna nueva característica que la compañía agregue a su popular aplicación de mensajería.

Fuente: El Cronista