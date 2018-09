Reviví el histórico triunfo argentino en el Mundial de Vóley

La Selección argentina de vóleibol masculina logró un histórico y memorable triunfo ante el campeón del mundo Polonia por 3 a 2, en el primer partido de la segunda fase del Mundial que se disputa en Italia y Bulgaria.

El equipo argentino se impuso con parciales de 16-25, 25-19, 25-23, 23-25 y 16-14, en más de dos horas de partido, en la ciudad búlgara de Varna.

Reponiéndose de dos fallos insólitos que casi entregaron el partido a los europeos, Argentina dio el batacazo y frenó a los campeones defensores propinándoles su primera caída en el torneo.

En un gran partido a nivel colectivo, Cristian Poglajen fue el máximo anotador con 14 puntos.

Ahora, el conjunto dirigido por Julio Velasco deberá medirse hoy, desde las 11.00, con Serbia, y cerrará su participación en esta instancia el domingo, desde la misma hora, frente a Francia.



Más allá del gran triunfo, la Selección tiene complicada su pase a la tercera ronda ya que inició esta instancia con bajo puntaje y necesita de un milagro para poder quedar entre los mejores segundos de las cuatro zonas.

El partido terminó en medio de una polémica y con un festejo desaforado de Velasco, quien se molestó y mucho con su colega de Polonia, el belga Vital Heynen.

Es que desde el primer set del partido el entrenador polaco protestó varias jugadas, al tiempo que pidió el video “challenger” para corroborar varios puntos.

El primer parcial fue claramente para el campeón del mundo, que llegaba invicto a este partido con un récord de 12 sin perder en Mundiales, y liquidó el pleito desde temprano, aunque Argentina evidenció algunos tips que al final le dieron resultado.

Es que para el segundo Velasco mandó a Luciano De Cecco como armador y desde su juego el equipo logró mantener en partido a Argentina e ir siempre adelante en el marcador, para el 25-19 final.

El tercer set fue muy reñido, con altibajos en el juego argentino, pero bien Poglajen y José Luis González, más allá de que el juego polaco siguió siendo sólido. El cierre encontró mejor armado a Argentina para quedarse con el 25-23.

El cuarto también mostró algunos pasajes iguales al anterior, pero esta vez en el cierre fue Polonia el que evidenció algo más.

Todo quedó para el tie-break, que fue tremendo, por la manera en que se disputó; Argentina no bajó el ritmo, pese a los fallos del árbitro dominicano Yuri Ramírez Ortíz que perjudicaron.



La Selección empezó con todo de la mano de Zanotti para ponerse 6-3, sin embargo los polacos lo empataron en siete, pero luego los fallos arbitrales y la manera de protestar del DT polaco, pusieron a los europeos 13-11. Una pelota dividida de Facundo Conte fue el detonante para que el árbitro, primero hiciera repetir el punto, y en otra jugada similar, fallara en favor de los europeos. Esto exasperó a Velasco. Y cuando Polonia estaba con dos opciones de ganar el partido en 14-12, Argentina se hizo fuerte en el bloqueo y la defensa, fue preciso en ataque y se llevó el set por 16-14. Velasco enloqueció y le dedicó groseras señales a los rivales.

Luciano De Decco, por su parte, también hizo historia ya que ayer se convirtió en el jugador con mayor presencias en el seleccionado en mundiales, con 33 partidos, superando por uno al legendario Milinkovic.

Síntesis:

Argentina: Maximiliano Cavanna (-), Bruno Lima (1); Sebastián Solé (10), Agustín Loser (-); Facundo Conte (5), Cristian Poglajen (14). Líbero: Alexis González. Entrenador: Julio Velasco. Ingresaron: Ignacio Fernández (L), José Luis González (12), Luciano De Cecco, Lisandro Zanotti (9), Pablo Crer (9), Tomás López (6) y Martín Ramos (2).

Polonia: Fabian Drzyzga (-), Bartosz Kurek (8); Jakub Kochanowski (10), Piotr Nowakowski (5); Artur Szalpuk (19), Aleksander Sliwka (13). Líbero: Pawel Zatorski. Entrenador: Heynen Vital. Ingresaron: Damian Schulz (3), Grzegorz Lomacz, Mateusz Bieniek (4), Bartosz Kwolek (3) y Dawid Konarski (11).

2° RONDA - CRONOGRAMA

Argentina vs Polonia 3-2 (16-25, 25-19, 25-23, 23-25, 16-14)

Sábado 22/9 - 11:00hs - Argentina vs Serbia

Domingo 23/9 - 11:00hs - Argentina vs Francia