Tranquilidad de River versus preocupación de Schelotto

No solo será otro superclásico, sino una racha por romper y por eso Guillermo Barros Schelotto no para de pensar en la formación de mañana en la Bombonera para recibir al River de Marcelo Gallardo, el histórico archienemigo.

Es que al mellizo le dan vueltas varios fantasmas: ganar como técnico su primer superclásico en casa, la lesión del arquero Esteban Andrada obliga al Plan B llamado Agustín Rossi. O a un plan C.

Rossi, el arquero del bicampeón argentino, lleva más de 50 días y 10 partidos sin jugar, con una moral “medio baja” por no ser tenido en cuenta después de su bajo rendimiento y para colmo, con sucesores de escasa experiencia. Y eso es lo que más preocupa a Barros Schelotto frente a adversarios que no perdonan, como Pratto, Scocco o el Pity Martínez.

De todos modos salió a respaldarlo al confirmarlo como el arquero que estará frente a River en el superclásico, aunque aún persiste la duda.

“Se lesionó Andrada, el arquero es Rossi y va a jugar Rossi. Rossi llega bien al Superclásico, lo único que me genera dudas es tener atrás de Rossi dos chicos que no debutaron todavía, porque vamos a jugar cosas importantes, es lo único que me genera dudas”, aseveró.

Los arqueros que se encuentran detrás de Rossi con Javier Bustillos, Federico Abadía y Manuel Roffo y, en principio, es Bustillos el que corre con ventaja para estar en el banco de suplentes ya que es quien integra la lista de la Copa Libertadores para los cuartos de final.

En tanto, Abadía hizo su primera pretemporada con la Primera en julio y sería el tercero en la lista mientras que el que corre con desventaja es Roffo, el más joven de los tres, con apenas 18 años.

Lo que está confirmado es el ingreso como titular de Carlos Tevez, pero Guillermo aún tiene pendiente confirmar quién completará la delantera junto a Cristian Pavón, ya que la única duda se mantiene entre Mauro Zárate o Darío Benedetto.

En la actividad de la jornada de ayer Benedetto, al igual que Pablo Pérez, Lucas Olaza (podría ser reemplazado por Mas) y Edwin Cardona, no entrenó con el grupo, aunque el único descartado para mañana es el colombiano.

La otra vereda

Por su parte, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, reconoció ayer que no tiene dudas para el once inicial de cara al Superclásico, aunque eligió esconderlo hasta hoy, y afirmó que quiere jugadores con “tranquilidad y compromiso” para responder ante Boca como visitante, por la sexta fecha de la Superliga.

“No tengo dudas en el equipo, pero lo voy a confirmar mañana (por hoy). Tuvimos una charla con los jugadores para planificar cómo podemos dañar al rival. La charla fue integral con quienes estuvieron ante Independiente, y pensando en lo que viene”, explicó, sin dar demasiadas pistas.