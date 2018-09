“Poliamor”, la forma que sostiene Flor Peña con su pareja

“Metele amor al caos y verás cómo todo se ordena”. Florencia Peña eligió esa frase para comenzar ayer, después de haber admitido que con su pareja, Ramiro Ponce de León, practica el poliamor. Ella insiste en que no hubiera querido exponer su intimidad, pero al haberse hecho públicos unos audios del abogado salteño con la salteña Eliana Mendoza (quien vive en Tucumán), salió a aclarar y defender a su futuro marido.

El Tribuno intentó dialogar con la joven en cuestión, pero amablemente y por mensaje de whatsapp respondió que “por ahora no hablaré”.

Mientras tanto, la jurado del Bailando aseguró que no le interesa saber los detalles ni escuchar los audios, pero que con su pareja mantienen una relación abierta.

“Nosotros no hubiéramos querido tener que decir esto. Hay mucha gente alrededor que no sabe cuál es nuestra intimidad y yo tampoco quiero exponerla tanto. Pero frente a tanta cosa, me parece que no es justo”, sostuvo sobre la repercusión que tuvo el escándalo en el que quedó envuelto Ponce de León.

Florencia y Ramiro se iban a casar en diciembre de este año, pero lo postergaron porque el papá de la actriz está atravesando un difícil momento de salud. De todas maneras remarcó que la aparición de los mensajes no influyeron en su relación y la idea de contraer matrimonio sigue en pie, según contó en Nosotros a la mañana. “Esta es mi vida hoy”, resumió intentando que no se arme más polémica de la que generaron sus dichos.

Con respecto al poliamor, la actriz aseguró que usó ese término “para que se entienda. Es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice ‘Tengamos una relación más abierta’. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí”, detalló.

Y agregó: “Empecé a necesitar otras cosas y encontré un hombre que necesitaba lo mismo y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera”.

Destacó que después de haber lidiado con la viralización de su video íntimo con su entonces marido Mariano Otero, esto no le provoca tristeza ni dolor: “Eso fue mucho más fuerte, porque nosotros (por Ramiro) nos amamos y tenemos una relación hermosa”.

Por otro lado, se negó a responderle a Eliana Mendoza y aseguró que todo esto se trataba de un “juego perverso. Lamento que se haya filtrado, pero es la vida. Él la sufre más, pero yo le explico que está todo bien”.

Frente a tanta exposición, su amigo íntimo Marley salió a apoyarla y hasta dijo que conocía el acuerdo de la pareja.