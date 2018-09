Enamorado de las bellezas de Salta y de Jujuy, desde hace más de 20 años que Ricardo Güemes Robles viene a estos pagos para descansar junto a su esposa, Sandra Pérez Salvatierra. Él nació en Calama, Chile, y su padre, Santiago Güemes Vega, cerca de Valparaíso. Su abuelo, Santiago Güemes Carrasco, llegó a tierras chilenas antes de 1940 pero, por un alejamiento familiar, desconoce desde dónde lo hizo.

Su esposa había estado en Salta cuando era soltera y, al conocerlo, le comentó que de este lado de la cordillera había una ciudad que se llamaba Güemes y que también había calles y avenidas con este nombre. Hace más de 20 años vinieron juntos al norte argentino por primera vez y comenzaron a conocer la historia del general Martín Miguel de Güemes, uno de los líderes de la lucha por la Independencia argentina.

Desde entonces, vinieron muchas veces durante sus vacaciones para disfrutar de los paisajes, de la tranquilidad y de la buena acogida que les ofrece el lugar. En los viajes se nutrieron con libros, recortes de diario y folletos relacionados con la Semana Güemesiana. Pero, nunca lograron contactarse con alguien que se apellidara Güemes o que conociera sobre esta posible rama de la familia que se apostara en el país vecino.

Su intención, al contactarse con El Tribuno, es "tratar de buscar lazos", conocer qué posible historia hay con él, con su familia y con los Güemes de Salta. "El interés nace para saber qué relación hay y mantener un contacto, si es que hay algún lazo sanguíneo", dijo.

Si bien hoy Ricardo y Sandra ya regresaron a suelo chileno, les gustaría volver a Salta durante el verano o el año que viene, para la celebración de las fiestas patrias de Chile, que son en la misma época del Milagro salteño. Para contactarse con él, hay que escribirle por correo electrónico, ricaguem @yahoo.es, o por Instagram, ricaguem o Ricardo Güemes Robles.

"Ahí se nos corta el árbol genealógico. De mi abuelo para atrás no tenemos idea", relató Ricardo. "Hemos tratado de buscar información a partir de una partida íntegra de defunción pero no aparece nada. Suponemos que pudo haber llegado de este lado (Argentina) hacia Chile. No hay otros Güemes, al menos que yo conozca, en Chile. En las guías telefónicas no aparece ninguno",dijo.

Su abuelo, Santiago Güemes Carrasco, llegó a la zona de Valparaíso, donde conoció a su abuela y se casó con ella entre uno y dos años después de haberse apostado allí. En esta región de Chile nacieron, a principios de la década de 1940, dos niñas y un niño -su padre-.

Cuando nació su última tía, su abuela falleció en el parto y su abuelo fue separado de los niños. "Se juntaron cuando ya eran muy mayores, entonces no hubo una relación muy estrecha", lamentó. Sin embargo, su padre recordaba que su abuelo era muy fumador, que usaba un pañuelo al cuello y que andaba a carreta.

Sandra confesó que, al principio, el interés por conocer a la familia Güemes era más suyo que de su marido: "Él tiene relación con los familiares de parte de su mamá. Por parte de su papá, ninguna relación. Yo le empecé a preguntar a mi suegro porque a mí me interesa bastante conocer mi ascendencia para saber cuáles son mis raíces". "El debe tener primos, alguna tía...", especuló y contó que en su casa tiene fotos del abuelo Güemes Carrasco cuando era joven y otras de cuando ya era grande.

La primera vez que vinieron juntos, hace 20 años, recorrieron los lugares por donde la historia llevó al apellido Güemes. Incluso fueron a La Quesera, el lugar donde llegó el héroe tras haber sido herido. Allí conocieron al gaucho Gorena, quien custodiaba la finca La Cruz, quien les brindó algunos datos y les recomendó que la fecha más propicia para averiguar sobre sus posibles parientes era la Semana Güemesiana, que se celebra cada junio, en homenaje al héroe nacional.