Gimnasia y Tiro revivió en el Gigante

Gimnasia y Tiro encontró el camino y logró una victoria “Gigante” en casa, se metió en zona de clasificación al vencer a Sarmiento de Resistencia 1 a 0, por la cuarta de fecha del Federal A, zona 4.

Cuánto regocijo y tranquilidad obtuvo Gimnasia en el Gigante del Norte con su primer triunfo en el torneo, no solo porque pudo cortar una sequía de tres partidos sin ganar, sino también porque el equipo mostró, sin lugar a dudas, su mejor versión colectiva y altos rendimientos individuales.

La incógnita más grande en la alineación que dispuso Víctor Riggio estuvo en defensa, Álvaro Cazula regresaba a la titularidad y no estaba claro en qué condiciones, porque se sumó al plantel a último momento sin pretemporada, tras caerse su transferencia a Croacia.

Si había dudas, el defensor millonario se encargó de disiparlas a cada una de ellas, su desempeño ante Sarmiento fue extraordinario. Intervino con mucha seguridad en cada acción que requirió su presencia y no tuvo mayores inconvenientes en marcar a Luis Silba, delantero decano.

El marcador central de Gimnasia tuvo un regreso triunfal, a pocos minutos del pitazo inicial (6’), en un tiro de esquina, Coco Cazula aprovechó la mala salida de Juan Carrera, arquero visitante, y con un soberbio cabezazo puso al millonario en ventaja (1 a 0).

El equipo de Tano Riggio, sin especular, continuó haciendo lo que se planificó en la semana y de a poco comenzaron a crecer algunos nombres en el albo, producto de la buena labor general.

En el mediocampo el aporte de Joaquín Iturrieta y Ezequiel Riera fue notorio, como así también el buen trabajo de Emanuel Morete, Joaquín Mateo y Luciano Herrera, quien cumplió la función de delantero, una posición que le sentó muy bien, se mostró cómodo y gracias a su velocidad generó peligro en el área rival.

Gimnasia fue superior en la primera mitad, hizo casi todo bien para ampliar la ventaja pero la falta de precisión y quizás la inexperiencia de algunos jugadores no se lo permitió.

No está en discusión que mereció más, pero los goles se hacen, no se merecen.

Era obvio que debido al agobiante calor que azotó la cuidad, más el desgaste que hicieron ambos equipo en la primera mitad, en el complemento bajarían la intensidad.

Y así fue, Gimnasia regulando fuerzas y resguardando el resultado, mientras que Sarmiento intentó tomar mayor protagonismo pero no tuvo éxito. Las imprecisiones le impidieron tener claridad para generar, solo inquietó con alguna pelota parada o con algún esporádico ataque que terminó diluyendo Mauro Leguiza, arquero millonario.

Quizás el uno albo no fue muy exigido, pero respondió cuando el equipo no necesitó.

Gimnasia y Tiro, en su mejor versión en el torneo, encontró el camino y sumó merecidamente su primera victoria en el torneo.

El resultado:

GIMNASIA 1 SARMIENTO 0

M. Leguiza (6) J. Carrera (5)

J. Hereñú (6) P. Cuevas (5)

A. Cazula (8) B. Berlo (5)

G. Pusula (6) R. Huth (5)

F. Giménez (6) F. López (5)

S. Salto (5) R. Castro (5)

J. Iturrieta (6) C. Cevasco (5)

E. Riera (6) S. Parera (5)

E. Morete (7) A. Bulgarelli (5)

J. Mateo (6) A. Piz (5)

L. Herrera (7) L. Silba (4)

DT: V. Riggio DT: R. Valdez

Gol, PT: 6’ Alvaro Cazula (GyT).

Cambios, ST: 9’ Marcos Fernández por Ángel Piz (S), 15’ Federico González por Joaquín Mateo (GyT), 25’ Alan Moreno por Federico López (S), 30’ Santiago Domínguez por Sebastián Parera (S) y Enzo Roggio por Leandro Herrera (GyT), 37’ Gianfranco Marocco por Ezequiel Riera (GyT).

Jornada: Cuarta fecha

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Lobo Medina (5)