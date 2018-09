La Liga Salteña clasificó con una tremenda goleada

Los chicos del Sub-15 de la Liga Salteña no dejaron dudas y sellaron su clasificación con una tremenda goleada por 15 a 0 frente a la Liga Calchaquí.

El equipo conducido por Federico Acuña fue amo y señor del encuentro y dejó sin reacción al cuadro calchaquí desde el inicio del encuentro.

En la primera mitad, Salta ya se impuso por 8 a 0 gracias a los tantos de Claudio Quiroga, en tres oportunidades, Mauricio Suica, en dos ocasiones, Alejo Castillo, Joaquín Giovanetti y Joaquín Rodríguez.

Lejos de conformarse, en la segunda mitad los chicos representantes de la Liga Salteña aumentaron diferencias por intermedio de Alejo Castillo, en dos oportunidades (uno de penal), Claudio Quiroga, otro doblete de Mauricio Suica y otro gol más de Joaquín Gionavetti.

Salta demostró que es candidato a participar y ahora esta clasificado al cuadrangular que definirá que liga representará a Salta frente a Tucumán y Jujuy.

En principio los clasificados al cuadrangular son: Rosario de la Frontera, Liga Departamental, Liga Salteña y el cuarto clasificado se definirá entre la Liga del Valle y Liga Metanense.

Este es un caso particular ya que Metán debía jugar con Anta, pero los anteños no se presentaron y los metanenses esperaban que se les otorgue los puntos pero tampoco se presentó y ahora el Consejo Federal deberá definir el cuarto clasificado ya que la Liga Del Valle venció 6 a 4 a la Liga Calchaquí y estaría entrando como mejor segundo.

Cabe destacar que el ganador del cuadrangular se medirá contra Tucumán y Jujuy para definir qué selección del norte participara en el Torneo Nacional Sub-15. Hasta el momento, nadie le quita el sueño al equipo de Federico Acuña para ser el representante del norte en el certamen federal.