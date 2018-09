Por, el Día del Empleado de Comercio, mañana habrá escasa actividad en Salta

Abrirán comercios atendidos por sus dueños. El martes el trabajo será normal, ya que el sindicato no adhiere al paro.

Los empleados de comercio celebran este lunes 24 su día, por lo que la actividad del sector se verá reducida durante toda la jornada. Si bien el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, este año los sindicatos y empresarios acordaron correr la fecha al día 24.

"Venimos firmando año a año con los sindicatos de empleados de comercio un acuerdo para que los trabajadores del sector tengan su día libre y, en esta oportunidad, pese a las malas condiciones que vive el comercio en general, una vez más hemos acordado esta modalidad", confirmó a El Tribuno el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios.

Agregó en este sentido: "El negocio que vaya a estar abierto será aquel que no tenga empleados, fundamentalmente trabajarán los comercios chicos que puedan ser atendidos por sus propios dueños".

La semana pasada, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las entidades del sector habían firmado un acuerdo a través del cual se determinó que este año la jornada no laborable del Día del Empleado de Comercio se trasladaba al lunes 24 de septiembre. Según lo instituido por ley, el Día del Empleado de Comercio será un día de descanso para todos los trabajadores mercantiles "asimilándose dicho día a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

Actividad normal el martes

Para que no se generen confusiones, el comercio dejó en claro que en ningún punto del país el sector adhiere al paro convocado para mañana por la CGT y la CTA.

En este sentido, la Cámara de Comercio emitió un comunicado en el que informó que "nuestra institución, en consonancia con las entidades nacionales (CAME y CACS) manifiesta su desacuerdo a la medida de fuerza, entendiendo que tiempos difíciles como los que atraviesa el país en general y nuestro sector en particular, no se superan con acciones de esta naturaleza, sino con esfuerzo por sostener las fuentes de empleo genuino".

"Ante la adhesión de los gremios del transporte, y en resguardo de los derechos y garantías de las partes, consideramos que el consenso y el diálogo entre los empleados mercantiles y sus empleadores es la clave para superar no solo esta coyuntura sino también cualquier escenario que ponga en riesgo la actividad productiva y económica del país", afirma el documento.

Barrios reconoció que es un inconveniente que el paro sea el día después que celebran su día, pero insistió en que "en todo el país el gremio del comercio no adhiere al paro, entonces la actividad pretenderá ser normal".

No obstante, admitió que "como siempre, habrá complicaciones por la falta de transporte público y entonces también acordamos con los empleados, porque hay quienes viven lejos y a esos trabajadores se les da algún franco compensatorio o alguna herramienta que les facilite la no asistencia al trabajo".

"Sabemos que va a ser un día flojo de ventas por la falta de movimiento pero la gente que quiera visitarnos va a tener los comercios abiertos", señaló.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector: "Se está sintiendo mucho en Salta la caída de la actividad desde junio, resistimos como podemos".