Vecinos reclaman por terrenos y podrían tomar la comuna

Advirtieron que si hasta hoy no aparecen las soluciones intensificarán la protesta.Desde hace tres años esperan habitar los 178 lotes ubicados del otro lado de la ruta 68.

Desde el 2016 quieren habitar sus terrenos pero no pueden construir sus hogares porque no tienen agua ni luz. Otra vez tuvieron que aplicar una vieja técnica de manifestación para ser oídos. Cortaron calles, se manifestaron frente a la comuna y ahora se apostaron a un costado de la ruta nacional 68, principal ingreso al pueblo de La Viña.

El problema es la inversión que se debe realizar en este predio de unas 12 hectáreas ubicadas del otro lado de la ruta nacional.

Ahí está planificado un loteo social de 178 parcelas, un espacio para una escuela especial, un sitio para artesanos, espacios verdes y otra parte para la construcción de viviendas.

Toda esta planificación lleva tres años y hasta el momento solo se consiguió aperturas de calles y subdivisión de los lotes.

Una larga historia

"Primero luchamos por la expropiación y luego por el desmalezamiento; finalmente, después de varios cortes de ruta, aparecieron a subdividir los terrenos y abrir las calles. Pasaron ya dos años y todavía no podemos ocupar nuestros terrenos porque no tienen agua ni luz. Estamos hartos de promesas. Si el lunes no hay una solución concreta, vamos a tomar el edificio municipal pacíficamente", aseguró Raquel Acosta, una de las delegadas de las 178 familias de La Viña.

Para hacer visible su malestar, desde el miércoles pasado varias familias iniciaron una serie de protestas en este apacible pueblo de la zona sur del Valle de Lerma.

Los preadjudicatarios de estos lotes escucharon los argumentos y justificaciones de varios funcionarios provinciales y del intendente Mario Aramayo, pero quieren una respuesta concreta a su pedido.

Se pasan la pelota

"Tierra y Hábitat dice que es responsabilidad de Aguas del Norte, la comuna dice que no hay dinero. No le creemos a nadie. Ahora la crisis económica será la excusa. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros ahorros?, los vamos dilapidando. Cuando nos den los terrenos el dinero no alcanzará para edificar nada", agregó la delegada del grupo

La preadjudicación de estos terrenos fue en noviembre del año pasado. Primero fueron 100 los beneficiarios y antes de las elecciones subió el número a 178 preadjudicatarios.

El Tribuno consultó a Aguas del Norte sobre el tema. El presidente del directorio, Lucio Paz Posse, fue claro sobre este tema: "No es tema de Aguas del Norte salir a solucionar los problemas de falta de servicios de todos los loteos. Debe haber una planificación de todos los organismos involucrados, Provincia, Tierra y Hábitat, el municipio y nosotros".

"Estamos colaborando en la dirección técnica del proyecto de la red de agua. Todos vamos a poner nuestro trabajo. El municipio se comprometió a dar la mano de obra, y los recursos que destinará la Provincia. Pero esta obra no es para hacerse de un día para el otro", agregó.

Los vecinos aducen que fueron usados electoralmente en su oportunidad y que pasado el tiempo, la tan ansiada red de agua no aparece: "Reclamamos por el agua, pero también falta la luz", dijeron.

Hasta el año que viene

Por su parte el, intendente local, Mario Aramayo, explicó a El Tribuno que el pueblo sufre un importante déficit habitacional justamente por la falta de espacios para construir nuevas viviendas.

"Entiendo a la gente. No voy a prometer lo que no se puede hacer ni cumplir. Los costos iniciales para este proyecto son de unos 6 millones de pesos. La Provincia tiene a La Viña en la lista de espera con prioridad para instalar los servicios en el loteo municipal, pero la situación económica tiene frenado el proyecto", explicó.