Paro de la CGT: uno por uno, cómo afectará mañana a los servicios en Salta

Mañana no habrá colectivos, bancos, vuelos ni clases. Hoy habrá transporte público hasta las 23.59, pero Saeta recomendó retornar a destinos antes de las 22.30.

El paro por 24 horas convocado por la CGT afectará prácticamente todos los servicios públicos durante este martes, entre ellos el transporte, los bancos, el dictado de clases, la administración pública y la recolección de residuos, de acuerdo a la adhesión de los distintos gremios.

Colectivos

No habrá transporte urbano, interurbano ni de larga distancia por la adhesión de la UTA. Según informó Saeta, hoy habrá transporte público hasta las 23.59 pero sugirió retornar a destino antes de las 22.30. Se retoma el servicio a partir de la medianoche del miércoles.

Aviones

No habrá vuelos nacionales ni internacionales. Adhieren al paro casi todos los gremios del sector, entre ellos los técnico y los pilotos. Hoy hay vuelos reprogramados y la actividad se reanuda el miércoles.

Camiones

El gremio de Hugo Moyano se suma al paro y no habrá recolección de residuos, clearing bancario, reparto de mercadería ni distribución postal.

Bancos

No habrá atención al público y podría faltar dinero de los cajeros.

Escuelas y universidades

No habrá dictado de clases en escuelas públicas y será parcial la actividad en las privadas por la adhesión de Sadop. Los docentes nucleados en Ctera. Los gremios adheridos son ADP (Asociación de Docentes Provinciales) y AMET (Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas). Docentes universitarios también estarán sin actividad el 24 y 25. La modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo. Transportes escolares tampoco darán servicio por temor a agresiones.

Nafta

No habrá atención al público. El gremio del sector es el de Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Desde el gremio en Salta instan a no asistir a los lugares de trabajo y, en caso de ir, no despachar combustible.

Aguas del Norte

Informó que las Oficinas de Atención al Usuario estarán cerradas, debido a que el Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta se adherirá al paro nacional, retomando la actividad normal el día miércoles en el horario habitual. Es importante destacar que la empresa garantizará la prestación de los servicios de agua y saneamiento, y se mantendrá activa la atención a los usuarios a través de la línea teléfonica gratuita.

Comercio

El sindicato de Empleados de Comercio de Salta no adhiere al paro por lo que la atención será normal. De todas maneras, los trabajadores que vivan a más de 25 cuadras tendrán justificada su inasistencia si no le proveen traslado.

Trenes

Hay adhesión de los gremios UTA, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Esto afectará al Tren a las Nubes que debió reprogramar la salida de mañana martes 25 de septiembre para el miércoles 26 de septiembre. El presidente del Tren a las Nubes, Carmelo Russo, informó que “los pasajeros que lo deseen podrán realizar su viaje el día miércoles 26 o bien cambiar para cualquier día que deseen hasta el 30 de diciembre del 2018 sin ningún tipo de cargo”. En tanto, aclaró que aquellos pasajeros que por cualquier motivo decidan cancelar su viaje recibirán la devolución correspondiente del 100% de lo abonado por el mismo canal que realizaron la compra.

Atención reducida en hospitales

Es por la adhesión al paro la Interhospitalaria de Salud. Por ello habrá atención reducida en el Hospital Materno Infantil, Papa Francisco, Señor del Milagro, Oñativia, el San Bernardo y otros del interior. Las guardias de emergencia están garantizadas.

Registro Civl

El subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, informó que mañana será restringida la atención en las dependencias del organismo de toda la provincia por el paro de actividades convocado por la CGT. De todas formas, estarán garantizadas las guardias de nacimiento y defunción. “Como el gremio que nuclea a los empleados del transporte público adhiere al paro convocado por la CGT a nivel nacional, la atención en las oficinas se verá reducida simplemente porque muchos trabajadores no podrán llegar a sus puestos de trabajo”, explicó Assennato.

Justicia

Atención parcial. El personal nucleado en los gremios de Julio Piumato y Vanesa Silley adhieren a la medida.

Taxis y remises

En Salta no se informó adhesión al paro por lo que se anticipa que habrá servicio

Edesa

Las oficinas de toda la provincia permanecerán cerradas por lo que no habrá atención al público. Solo se recibirán de manera telefónica los reclamos técnicos.

Recolección de residuos

Por el paro que llevará adelante la CGT el martes, y al cual adhiere el gremio de Camioneros, no habrá recolección de residuos ni servicios de limpieza, desde esta noche a las 21; hasta las 21 de mañana.