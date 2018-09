Tras la derrota, Boca es una caldera que incinera a Barros Schelotto

Luego de la dura derrota de Boca en la Bombonera frente a River llovieron las cargadas de su archienemigo, pero ayer “la casa no estuvo en orden”. Es que el resultado pegó fuerte y los errores no se perdonan.

La contundencia del equipo de Marcelo Gallardo frente al nerviosismo en el conjunto del mellizo Barrios Schelotto convirtieron un día después al xeneize en una caldera.

Y el más crítico fue el exdelantero Daniel Osvaldo, que aprovechó el resultado para lanzar todos sus misiles contra el DT boquense.

Retirado del fútbol, el ahora cantante de la banda “Barrio Viejo” hizo referencia al episodio que le costó su salida de la institución, en mayo de 2016, después de haber jugado unos pocos minutos ante Atlético Nacional de Medellín.

“Éramos 12 los que fumábamos en ese Boca y al que echaron fue a mí, y Guillermo los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo”, afirmó a un diario español.

Osvaldo dijo que fue “mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años”.

Y vaticinó: “Ahora a Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia”.

“Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si queres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y me decís: busquemos la mejor forma para que salgas. No haga público que me fumé un cigarrillo. Guillermo no tuvo respeto y fue un cagón”, cerró.

Pero otro que descargó la bronca fue uno de los máximos referentes del club de la Ribera, Jorge “Patrón” Bermúdez, quien liquidó a Barros Schelotto.

Utilizando la red social de Twitter primero citó algunas frases del Melli y luego dejó más que claro su disconformidad. “No fueron superiores”. “Siempre se aprende en el triunfo y en la derrota”. “La diferencia fue que la volea de Martínez fue adentro y la de Benedetto afuera”, fueron las frases de Schelotto en la rueda de prensa.

El Patrón no esperó mucho para contestar con una serie de preguntas: “¿Estas son excusas? ¿Dónde está el carácter? ¿Hace cuánto no se ganan estos partidos? ¿Por qué no jugaron los titulares?”.

Y finalmente Óscar Córdoba utilizó la ironía para atacar al mellizo: “Fue un partido lindo para ver, disfruté de las atajadas de Armani y de los dos golazos”. “Lo recomendé para Boca pero no lo tuvieron en cuenta. Tiene atajadas para sacarse el sombrero”, continuó la chicana del cafetero.

Pero no aguantó más y arremetió con una dura crítica a la actual conducción. “No todos los técnicos tienen la capacidad de manejar los egos de los jugadores. A veces no es solo tener a los mejores, sino saberlos utilizar”.

Simple y cortito. Perece ser el preludio de otro cabaret en Boca que no tardaría en llegar.