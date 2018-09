Cau Bornes: “Aprendí que en la vida hay que construir puentes, jamás muros”

Moisés Torfe

En 2015 recibió una distinción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su aporte a la integración regional de las culturas de Brasil y Argentina.

Cau nació en Santo Ángelo, al sur de Brasil, creció rodeado de artistas de su país. Su padre, un músico muy conocido, tocó con grandes cantantes, como Elis Regina, Luiz Gonzaga, Nelson Goncalvez, entre otros. Su madre fue una gran actriz de radio. Toda esta atmósfera despertó en Cau una inmensa pasión por la música y la actuación.

“Soy un hombre de campo”, también aseguró por eso “mi intención es abrirme camino en el norte del país, donde se respira poesía y excelente música, soy un enamorado de los grandes creadores que nacieron bajo este bendito sueño”.

Bornes estuvo de visita en la capital salteña para promocionar su nuevo material discográfico, que indirectamente lo liga a nuestra raíces y costumbres, lógicamente siempre respetando su influencia y su estilo musical.

La flamante placa lleva por título “Zsamba”, donde propone la inclusión de la zamba argentina y la samba del país vecino con el objetivo de unir ambas culturas a través de la música.

¿Cómo nace la idea de este disco?

Era una cuenta pendiente en mi carrera artística. Yo crecí en el campo escuchando la música popular. Además, cuando empecé a enriquecerme con los fabulosos compositores de Salta, me acrecentó la necesidad de sacar a luz este material discográfico. Cuando escuché por primera vez el piano del “Cuchi” Leguizamón me di cuenta de que era un artista fenomenal, un tipo moderno y con conocimientos de avanzada. Tenía el vuelo de mi compatriota Tom Jobim (compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista de bossa nova, música popular brasileña y música clásica, autor de la Chica de Ipanema). Los Chalchaleros me recordaban a João Gilberto (considerado junto a Jobim como uno de los creadores de la bossa nova).

¿Qué canciones incluiste?

La Pomeña, El jardín de la República, Si llega a ser tucumana, Zamba para olvidarte, Canción con todos, La cigarra, y Yo vengo a ofrecer mi corazón; y de samba:, O sorriso do Belem, Coisa de Deus y Voce tem que voltar. Es un proyecto de varios años, donde se trabajó hasta el último detalle. Los arreglos y la dirección artística estuvo a cargo de mi primo Tiago Ferráz.

¿Grabaste una canción con tu hija?

Fue una gran emoción cantar al lado de ella, tiene una voz divina, además viene de una gran familia de cantantes, no podía ser la excepción. Valeria también me hizo coros en varios temas, y eso le brindó una cuota de prestigio al disco.

¿También te vinculaste a la actuación?

Participé en el rol coprotagónico de la multipremiada película “Historia de amor, de locura y de muerte”, con Víctor Laplace, Ulises Dumont, Ingrid Pelicori y Fabián Mena. Por mi papel fui nominado a mejor actor revelación. También formé parte del filme “La nube”, dirigido por Pino Solanas. Además, intervine en el documental “Mixtura de vida”, dirigido por Ana Zanotti, que trata la vida fronteriza Brasil - Argentina. Con esta actuación gané el premio mejor actor protagónico en el Festival de Documentales de Río de Janeiro. En televisión tuve un programa con León Gieco, en Canal 7. Además, realicé publicidades para televisión y gráficas como modelo para diferentes marcas.

¿Qué debe tener un cantante para alcanzar una excelente comunión con el público?

Lo más importante del artista es saber interpretar lo que canta, es el principal secreto para lograr el objetivo. Luego está la afinación y finalmente la voz. Son los tres requisitos básicos del cantante.

¿Tuviste ejemplos en tu vida para encarar la carrera artística?

Sin dudas mis padres, siempre me inculcaron fortalecer el amor. Siempre predico las palabras sabias de mi padre, como que en la vida hay que construir puentes y jamás muros. Además, recuerdo su frase: el que vive en la tribu, conoce a los indios.

¿Qué significa Valeria en tu carrera?

Primero hay que separar los tantos, Valeria es la mujer que amo y que elegí para compartir en familia. Ahora debo reconocer que por su trayectoria y prestigio, se transforma en una carga muy pesada para mí, en el buen sentido de la palabra. Jamás se mezclaron nuestras carreras, siempre busqué despegarme de su fama y éxito. Me considero un hombre transparente, que siempre luchó para alcanzar el objetivo.

Aprendiste a querer a Argentina?

Siempre sostengo que soy músico brasileño de nacimiento, pero argentino de corazón.