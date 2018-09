Un clásico santo más en inferiores

Un clásico en divisiones inferiores muy parejo protagonizaron Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, por la cuarta fecha de la Copa Oro del torneo juvenil de la Liga Salteña de Fútbol.

En el cruce entre dos de los clubes más grandes y populares de la provincia hubo una notoria paridad, pero fue Juventud el que se quedó con el clásico, favorecido por una mínima diferencia en el resultado general.

La cosecha de puntos más redituable que potenció al santo se produjo en las categorías más jóvenes. La primera alegría fue obra de la octava división, que se quedó con la victoria de visitante (Limache) con un contundente 3 a 0.

El triunfo de Juventud tuvo doble valor, porque quedó tan solo a dos puntos de la cima de las posiciones.

En novena, el antoniano también logró sacar ventaja con comodidad: superó al albo por 3 a 1, mejoró su ubicación y tomó un buen envión para intentar alcanzar el primer puesto.

A partir de ahí, fue prácticamente todo muy parejo: en cuarta, unas de las divisiones más competitivas del torneo, Juventud, no pudo doblegar al millonario y terminaron igualando 2 a 2.

El resultado no favoreció a ninguno de los dos, sobre todo al santo, ya que continua en el último lugar.

La única recaída que sufrió el equipo de Lerma y San Luis fue en cuarta división, en el Fray Honorato Pistoia, cuando los dueños de casa cayeron ante Gimnasia por 3 a 0.

Luego, continuó la paridad: en quinta el duelo fue tan ecuánime que no lograron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0.

El resultado favoreció al santo, ya que mantiene su condición de líder, seguido por Central Norte y Gimnasia y Tiro.

El clásico podría tomar un nuevo giro en la sumatoria general, una vez que se juegue el duelo pendiente en séptima división. En caso que el albo se apodere de la victoria decretará la igualdad; caso contrario, Juventud extenderá su ventaja.

Otro cruce que animó la fecha fue el de Central Norte y Cachorros. Los cuervos ganaron en 4° y 5°, mientras que el tricolor lo hizo en 8° y 9°. Igualaron en 3° y quedaron pendientes los choques de 6° y 7°.

Los resultados:

Copa Oro - 4° fecha

Tercera

San Martín 1 - Mitre 1

C. Norte 1 - Cachorros 1

Libertad 3 - Sanidad 6

Juventud 2 - Gimnasia 2

Cuarta

San Martín 1 - Mitre 2

C. Norte 3 - Cachorros 0

Libertad 0 - Sanidad 7

Juventud 0 - Gimnasia 3

Quinta

San Martín 3 - Mitre 0

C. Norte 2 - Cachorros 0

Libertad 3 - Sanidad 5

Juventud 0 - Gimnasia 0

Sexta (Pendiente)

Séptima

Mitre 5 - San Martín 1

Cachorros - C. Norte (Susp.)

Sanidad 1 - Libertad 2

Gimnasia 1 - Juventud 1

Octava

Mitre 0 - San Martín 3

Cachorros 1 - C. Norte 0

Sanidad 4 - Libertad 1

Gimnasia 0 - Juventud 3

Novena

Mitre 4 - San Martín 0

Cachorros 3 - C. Norte 0

Sanidad 0 - Libertad 2

Gimnasia 1 - Juventud 3

Copa Plata - 4° fecha

Tercera

Unión 1 - Atl. Salta 1

Argentinos 4 - San Fco. 1

San Antonio 1 - Atlas 2

Primavera 4 - Peñarol 2

Cuarta

Unión 1 - Atl. Salta 4

Argentinos 14 - San Fco. 0

San Antonio 6 - Atlas 0

Primavera 2 - Peñarol 1

Quinta

Unión 8 - Atl. Salta 0

Argentinos 6 - San Fco. 1

San Antonio 1 - Atlas 1

Primavera 2 - Peñarol 1

Sexta

Unión 7 - Atl. Salta 0

(Pendientes)

Argentinos - San Fco.

San Antonio - Atlas

Primavera - Peñarol

Séptima

Atl. Salta 2 - Unión 4

San Fco. 2 - Argentinos 0

Atlas 3 - San Antonio 4

Peñarol 2 - Primavera 0

Octava

Atl. Salta 3 - Unión 0

San Fco. 1 - Argentinos 0

Atlas 1 - San Antonio 0

Peñarol 0 - Primavera 1

Novena

Atl. Salta 0 - Unión 6

San Fco. 4 - Argentinos 0

Atlas 1 - San Antonio 10

Peñarol 0 - Primavera 5

Las posiciones:

Copa Oro

Tercera: Cachorros 10, C. Norte 10, Sanidad 6, Gimnasia 5, Mitre 5, San Martín 5, Libertad 1, Juventud 1.

Cuarta: C. Norte 10, Gimnasia 8, Sanidad 8, Cachorros 7, Mitre 5, Juventud 1, San Martín 1, Libertad 0.

Quinta: Juventud 10, C. Norte 9, Gimnasia 8, Sanidad 7, Libertad 6, Cachorros 3, San Martín 3, Mitre 0.

Sexta: C. Norte 9, Juventud 9, Gimnasia 5, Sanidad 4, Libertad 3, Cachorros 3, Mitre 1, San Martín 0.

Séptima: C. Norte 9, Libertad 9, Gimnasia 7, Juventud 5, Mitre 4, Cachorros 3, Sanidad 2, San Martín 0.

Octava: Sanidad 9, Cachorros 7, Juventud 7, San Martín 6, C. Norte 4, Mitre 1, Gimnasia 0, Libertad 0.

Novena: Libertad 9, Cachorros 7, Mitre 7, Juventud 6, Gimnasia 4, C. Norte 1, Sanidad 0, San Martín 0.