"Quiero que se resuelva rápido lo de Marcos Díaz"

El entrenador de Huracán Gustavo Alfaro aseguró este jueves que le ‘”genera incertidumbre” la situación que rodea al arquero Marcos Díaz, quien es pretendido por Boca para suplantar a Esteban Andrada y dijo que aguarda que “para bien o para mal se resuelva rápido”.

“Estamos en esa sensación ambigua que te da la tranquilidad del resultado ante Tigre y la incertidumbre que te plantea un escenario no esperado con el tema de Marcos”, manifestó Alfaro luego del ensayo matutino.

El técnico de Huracán comentó: “En el mercado de pases sabíamos que Marcos se podía ir, ahora pensábamos que estaba encaminada la renovación. Para bien o mal, quiero que se resuelva rápido esta situación”.

“Quisiera que se retire acá. A Marcos lo quiero tener conmigo porque es el arquero del equipo campeón y sigo apostando por Marcos Díaz”, expresó tras lo cual dijo que “hay que dejarlo tranquilo”.

En ese sentido expresó: “Después del partido de Tigre le dije a Marcos ‘lo que sea que sea lo mejor para vos‘. No me parece lo más saludable preguntarle qué va a hacer. Marcos no puede prender el teléfono porque sale del predio y lo taladran”.

“Marcos está para atajar en cualquier arco del mundo, es ese arquero que te tapa las pelotas del 0 a 0. Por suerte está muy bien plantado en sus declaraciones y en su manera de proceder”, reveló.

Asimismo Alfaro agregó: “Lo veo metido en las cosas que tiene que estar metido y eso es producto de su propia cabeza. Los méritos deportivos él ya los hizo”.