El joven que dejó un CV escrito a mano tuvo su primer día de trabajo: mirá el video

Su historia recorrió los medios de todo el país y pocos días después comenzó una nueva etapa en su vida. "Estamos arrancando con emoción y la mejor onda. No me imaginaba para nada entrar en un trabajo así, no me lo esperaba. Así que lo tengo que aprovechar a full", expresó Carlos Duarte con una sonrisa de oreja a oreja.

El joven cordobés de 21 años se incorporó a la fábrica de Vidrios Piazze y vivimos junto a él este sueño hecho realidad.

Video gentileza Teleocho Noticias - YouTube

Carlos llevaba cuatro meses sin encontrar empleo pero todo cambió cuando Eugenia López, la empleada de una confitería del centro compartió en las redes sociales la historia del joven y el currículum vítae que había escrito a mano por no tener dinero para imprimirlo.

El CV escrito a mano

Sus superiores destacaron su predisposición para trabajar y para aprender. "Lo que hizo refleja quién es, que se siente y escriba a mano su currículum y salga a repartirlo te marca que quiere trabajar y progresar", afirmó Lorena Piazze, directora comercial de la empresa, en diálogo con Noticiero Doce.

Fuentes y fotos: Noticiero Doce y Teleocho Noticias