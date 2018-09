“Los viejos modelos de políticas públicas ya no dan resultado”

¿Qué es la Cumbre Mundial de Políticas Públicas?

Básicamente es un espacio propuesto para un encuentro entre la sociedad civil, el gobierno, empresas y universidades. Sus objetivos apuntan a abrir un debate sobre la democratización de las políticas públicas, a través de una participación ciudadana directa, y una necesaria vinculación entre lo público y lo privado.

¿Cuáles son las temáticas que se abordarán?

El temario es amplio y profundo. Se abordarán, por ejemplo, cuestiones relativas a la seguridad, el trabajo, producción, educación, medio ambiente, energías renovables, innovación y creatividad, cultura y turismo, salud, ciudades, juventud. También trataremos aspectos sobre el nuevo rol del Estado y sociedad, equidad de género, infraestructura, alimentos y agricultura, migraciones y pobreza.

Habrá más de 60 conferencistas y se van a reunir los consejos económicos y sociales, y defensores del pueblo de todo el país.



¿Por qué cree que muchas de las acciones de gobierno no obtienen los resultados esperados?

Nosotros hablamos de políticas públicas de segunda generación y que tienen la características de ser autosustentables en el tiempo, creativas, innovadoras y sobre todo que sean mensurables. Es decir, que se puedan medir los resultados.

Muchas veces sucede que se aplican políticas desde los gobiernos, empresas y fundaciones, y luego no se miden los impactos. Es decir, no se puede evaluar lo que se está haciendo y cómo aplicar más eficientemente los recursos. Las políticas públicas de segunda generación hacen foco en los indicadores.

El encuentro se realizará el 4 y 5 de octubre en el Centro de Convenciones Salta.

¿Cómo se miden los resultados de las políticas públicas?

Para medir los resultados se construyen indicadores, que son una mezcla de variables especialmente diseñadas para mensurar los resultados que se buscan, hacer seguimientos y vislumbrar cuál de las políticas aplicadas son las que dan mejores resultado optimizando el uso de recursos.

Hay muchas fundaciones, organizaciones, instituciones de gobierno trabajando en diversas problemáticas, pero no hay coordinación. Realizan tareas aisladas, independientes y no se construyen índices. Los esfuerzos, entonces, se diluyen.

¿Argentina está desactualizada en cuanto a la calidad y efectividad de sus acciones de gobierno?

No solo en Argentina, sino en todo Latinoamérica se aplican modelos de políticas públicas que ya no dan resultado. Por ese motivo es que hay que innovarlas. Por ejemplo la pobreza, muchas acciones desde el Estado solo apuntan a entregar subsidios y esto no genera el impacto deseado. Hay que cambiar el modelo y darle un abordaje interdisciplinario que apunte a la educación, a la familia, al trabajo, sino queda simplemente como una medida asistencialista.

¿Hay interés del funcionariado por capacitarse e incorporar una nueva óptica sobre el rol del Estado?

Ese es uno de los problemas centrales que existe hoy: los funcionarios no muestran gran interés. Generalmente no asiste a capacitaciones, por incorporar nuevos conceptos, tecnologías innovadoras, por construir políticas públicas integrales, que puedan medirse para evaluar su efectividad. Generalmente los funcionarios viven el día a día. Es por eso que buscamos generar estos espacios de diálogo, muy enriquecedores para todos los sectores.

Normalmente sucede que las fundaciones buscan ayuda económica en las empresas para cumplir sus fines, las universidades están alejadas de la sociedad.

El encuentro es organizado por la fundación Buenos Hábitos, con la participación del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, el Ministerio del Interior de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

¿En qué consiste la articulación de todos los sectores?

En coordinar los esfuerzos. Por ejemplo, que el empresariado brinde apoyo económico y que pueda ver que su esfuerzo tiene resultados positivos, que las universidades se involucren y realicen sus aportes académicos, que las ONG brinden su capacidad de gestión, y que el Estado genere el marco adecuado para facilitar la integración y el desarrollo de estas acciones, y aporte ese poder multiplicador que lo caracteriza para obtener los resultados que se buscan.

Sobre la capacitación específica a funcionarios ¿qué tiene previsto la Cumbre?

Están programadas dos capacitaciones destinadas a concejales e intendentes. En cuanto a los concejales municipales, el objetivo central es que comiencen a generar legislaciones acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se les brindará capacitación sobre cuestiones de técnica legislativa.

En cuanto a los intendentes, serán capacitados por profesionales del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la formulación de proyectos de financiamiento. Esto se debe a que hay fondos disponibles para los municipios y muchas veces sucede, que las comunas desconocen como presentar los proyectos para acceder a ellos.