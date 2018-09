Messi: "No puede ser que nos hagan goles todos los partidos"

Lejos de estar enojado, pero con cierta preocupación por los malos resultados que sacó el Barcelona en las últimas fechas de la Liga Española, Lionel Messi habló como pocas veces lo hace y expresó su sorpresa por cómo recibe goles su equipo.

"No esperábamos los últimos dos resultados (derrota con Leganes y empate con el Bilbao), tuvimos muchas posibilidades como para ganar y no lo pudimos hacer, tenemos que hacernos fuerte defensivamente y no puede ser que nos hagan goles todos los partidos, venimos de un año en el que era difícil hacernos goles, ahora nos convierte", dijo para la TV oficial de la liga.

"Tenemos plantilla y jugadores para ser un gran equipo, un equipo fuerte sin depender de nadie, como fue siempre, tenemos de sobra para no depender de un solo jugador",añadió La Pulga.

"Es una pena el resultado del otro día y este, pero bueno, esto recién empieza. Hay que seguir, mirar para adelante y pensar en el miércoles (por Champions League), vamos a tener un partido muy duro. Tenemos que mejorar, pero con tranquilidad, esto recién empieza y es muy largo", completó Leo.