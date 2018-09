Florencia Peña y Mirtha Legrand debatieron sobre el poliamor y la diva fue contundente: "No es normal"

Ni bien finalizó la presentación de los invitados a la mesaza de domingo, Mirtha Legrand fue directo a Florencia Peña para preguntarle sobre lo que generó su declaración de relación abierta con su pareja Ramiro Ponce de León luego de los chats que se filtraron de su amante, Eliana Mendoza.

“Tengo una vida muy intensa. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado, hay un macho que la pasa bárbaro. Y no es así”, dijo la actriz y agregó: “Cuando uno acuerda un pacto con la pareja es de igualdad”. “Esto que pasó es que salió a la luz y no debería haberlo hecho pero nosotros la pasamos muy bien juntos”, reconoció la jurado del Bailando.

“¿Cómo trascendió eso?”, le preguntó entonces la diva. “No quiero hablar de eso para no darle entidad”, respondió tajante la actriz. De todas maneras confirmó que hay cuestiones que "están en manos de los abogados".

Enseguida, la conductora derivó la charla hacia otro lado: “¿Tus papás te hicieron algún reproche?” y Peña contestó que solo querían verla feliz. "Yo siento que el afuera está consternado y todo el tiempo tiene que ver si esto que digo es real o si estoy destruida. Lo bueno es que mis padres me apoyan y me pasan cosas re locas en la calle, muchos jóvenes se acercan a decirme que está bueno que se hable de esto. El amor puede ser de muchas maneras, hay que abrir la cabeza", dijo.

“Estarás de acuerdo que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo”, le dijo Mirtha. En ese punto, la actriz dijo que quería “ser honesta con mi naturaleza. No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie”.

Al final, la conductora no pudo contenerse y le tiró un filoso comentario: “Que otra mujer se acueste con tu marido es bravo".