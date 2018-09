Emiliano Estrada: “El recorte en el transporte nos representará $1.200 millones”

“Acordamos con las provincias traspasar los subsidios del transporte automotor”, dijo ayer el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, al anunciar las medidas de recorte de gastos que se aplicarán para bajar el déficit fiscal. La frase cayó como un baldazo de agua fría en el área económica de la provincia, donde se miraron incrédulos ante la afirmación del funcionario nacional sobre el supuesto “acuerdo”, que nunca hubo.

Lo mismo ocurrió cuando se anunció la eliminación de la coparticipación a las provincias de los recursos que se obtienen por las exportaciones de la soja (lo que era el Fondo Federal Solidario). Tanto en esa oportunidad como ayer las decisiones de la administración de Mauricio Macri fueron intempestivas.

En el caso de los subsidios al transporte solo para el caso de los colectivos de Saeta, sin contar las líneas interurbanas del interior, ese componente cubría el 34% de los gastos en 2017, aunque durante este año se empezó a ajustar esa ayuda.

En diálogo con El Tribuno, el ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada, brindó un panorama del nuevo escenario y sus implicancias en Salta.

¿Cuál será el impacto en Salta de la eliminación de los subsidios nacionales al transporte?

Para este año esos subsidios representan para la provincia 1.200 millones de pesos y en 2019 con lo que subiría por inflación y demás va ser mucho más el recorte. Se eliminan todos los subsidios al transporte y ahora (por ayer) está Federico Hanne (titular de la AMT) tratando de estimar todo el impacto que tendría la medida, pero a priori, a nivel fiscal, son 1.200 millones de pesos a valores de este año.

¿Y la Provincia se va a poder hacer cargo de ese recorte?

No. Estamos analizando la situación porque se vinieron muchas cosas de golpe, entre el recorte a los fondos de la soja, con los cuales teníamos distintos frente de obra abiertos, la eliminación de los subsidios al transporte y parece que la tarifa social también pasará a las provincias, estamos viendo cómo armamos el presupuesto para ver que tanto nos genera déficit.

Me imagino que en lo que es subsidio al transporte los recursos que se cortan no pasarán en su totalidad al boleto, porque se tendría que aumentar el precio de manera sideral....

Claro que no, eso es inviable, pero además hay un problema adicional que es que el Gobierno nacional dolarizó el mercado del combustible, con lo cual sino hace algo al respecto esto va a ser una bomba de tiempo, porque los combustibles seguirán subiendo.

¿Es cierto lo que dijo Dujovne, de que el traspaso del subsidio al transporte fue acordado con las provincias?

Eso no es cierto, ellos lo que hicieron fue mostrarnos cuáles podrían ser algunas de las alternativas del recorte y de repente la recortaron, eso no califica como acuerdo.

¿Cómo sigue la negociación de las provincias con la Casa Rosada?

Mañana (por hoy) hay una reunión en Casa Rosada con todas las provincias, excepto las cinco donde gobierna Cambiemos y van estar los ministros de economía para ultimar lo que sería el presupuesto 2019. Se venía trabajando en algunas hipótesis y de repente salieron todos los anuncios, sin consenso.

¿Las provincias se tendrán que hacer cargo también de la tarifa social de los servicios?

Hoy nos enteramos que también van por ese recorte, con lo cual también estamos haciendo números para ver qué impacto tendrá.

¿Cuál es su mirada sobre las medidas que está tomando la Nación ante la crisis económica?

Creo que hay un simplismo preocupante de cómo se vino gestionando hasta ahora la economía argentina. El sobreoptimismo con el que se gestionó hasta ahora obviamente no dio resultados. Creo que hay un gran problema sino se reacomoda el modelo económico porque solo se trabaja sobre algunos ejes puntales como el gasto, el déficit primario, y ni siquiera se enfoca en el déficit fiscal. Cuando se le agrega la parte de intereses al gasto que tiene el Estado todo se hace bastante más complejo de lo que el Gobierno quiere aparentar.

¿Por qué el dólar no baja?

Porque al mercado lo único que le interesa es si se puede repagar la deuda y el hecho de que exista equilibrio fiscal primario, es decir antes de intereses, no garantiza el pago de los intereses de la deuda. Entonces el mercado se pregunta cómo va hacer el Gobierno para pagar los intereses. Hasta tanto eso no esté resuelto creo que seguirá la incertidumbre. Por otro lado creo que en la cuenta corriente si se va a ajustar el déficit, que es altísimo y es realmente lo que llevó a esta crisis. Ese déficit de cuenta corriente no solamente es por una cuestión de déficit fiscal también es porque hay varios desequilibrios en las balanzas que componen la cuenta corriente, como la comercial y la de turismo. Si no se soluciona ese problema siempre habrá una sangría de dólares y se va a necesitar deuda para pagar deuda. Eso es lo que hoy mira el mercado: cómo se hace para pagar la deuda.

Además no se está corrigiendo el modelo concentrador de la economía....

No hay una diferenciación siquiera por productividad, ni por generación de valor agregado, la empresa que produce un 80 por ciento de valor agregado se le aplica la misma retención que al que produce grano y la verdad que no es lo mismo. El país debería incentivar que no sea lo mismo producir algo con valor agregado que sin esa condición. Hay que tener en cuenta, también, la distancia a los puertos. No se le puede aplicar la misma retención a alguien que produce en Salta, por ejemplo, que a un productor de Santa Fe, que está al lado de los puertos y tampoco se puede gravar más a la industria.

¿La provincia prevé alguna caída en la recaudación, más allá de la coparticipación?

La verdad es que no tenemos nada modelizado porque ha sido tanto el caos del último mes que se nos hizo muy complejo poder estimar algo. Estamos esperando que se estabilice el dólar y ver cómo va la inflación de agosto para más o menos tener una idea de lo que puede llegar a pasar.



.