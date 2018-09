Del Potro: “Es mi torneo favorito”

"Estoy muy feliz de llegar a semifinales en mi torneo favorito, es un lugar especial para mí, fue un partido épico, terminamos muy cansados al final, lo salvé porque saqué muy bien en los momentos importantes del partido", expresió Juan Martín Del Potro extenuado, tras vencer a John Isner en los cuartos de final del US Open.

El tandilense se mostró agotado por el calor, como le sucede a la mayoría de los jugadores que disputan el último Grand Slam del año. "Las condiciones climáticas eran terribles. Los 10 minutos que estuvimos en el vestuario te terminan de cansar, porque te cuesta volver a sentirte con energía, terminé ganando un partido muy duro", sostuvo Delpo.

Con su pase a semifinales, la Torre de Tandil superó a David Nalbandián, ya que alcanzó su sexta semifinal de un Grand Slam, superando por uno al extenista compatriota.

Delpo solo pudo ganar una vez en esta instancia, tal cual lo reflejó estadísticamente el sitio Infobae que a continuación se detalla:

LAS 5 SEMIFINALES DE DEL POTRO EN GRAND SLAM

Roland Garros 2009 vs. Federer (perdió)

US Open 2009 vs. Nadal (ganó)

Wimbledon 2013 vs. Djokovic (perdió)

US Open 2017 vs. Nadal (perdió)

Roland Garros 2018 vs. Nadal (perdió)

LOS ARGENTINOS CON MÁS DE UNA SEMIFINAL DE GRAND SLAM

Guillermo Vilas 12

Juan Martín del Potro 6

David Nalbandian 5

José Luis Clerc 2

Guillermo Coria 2

Enrique Morea 2