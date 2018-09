Tapia bancó a Messi: “En ningún momento le dijo que no a la Selección”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expuso que la ausencia del capitán Lionel Messi en la gira amistosa por Estados Unidos no refiere a que se “haya despegado de la Selección argentina”.

“Comparto su ausencia porque no es momento de involucrarlo, hay que darle la tranquilidad necesaria. En el Mundial de Rusia lo cargamos de responsabilidades y no está bien. Y en el momento que uno crea que es conveniente, hablar con él. En ningún momento le dijo que no a la Selección, porque no fue convocado”, explicó en una entrevista con TNT Sports.

Luego de la eliminación en Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018, Messi se recluyó en su familia, inició la temporada en Barcelona, pero en ningún contacto con la prensa se refirió a su futuro con la camiseta albiceleste.

La ausencia de Messi, explicó Tapia, fue “algo” que charló junto al entrenador Lionel Scaloni y ambos coincidieron en que había que darle un descanso.

“Hay que dejar que se saque la bronca porque seguro creía que era su Mundial”, remarcó.

Tapia, en tanto, volvió a dar su visión sobre el proyecto a futuro de la Selección argentina, en el que intentará “conformar un equipo para volver a ser la número 1”.

“Si no vemos lo que pasó en el mundial, no entendemos nada. Cuando todos nombran a la Argentina, se dice hay que ganar el Mundial y la Copa América. En el Mundial, se marcó una diferencia, donde los europeos tienen la condición física y han adaptado su técnica al funcionamiento colectivo. Somos una Selección muy poderosa, con jugadores que sobresalen en sus equipos, pero debemos conformar un equipo para volver a ser la número 1. Si seguimos pensando que somos la número uno, estamos equivocados”, aseguró.

Sobre la renovación que promovió el entrenador Scaloni para esta gira, Tapia negó que vaya a ser el final de la generación de futbolistas que estuvo en el Mundial de Rusia 2018, más allá de los retiros que hicieron públicos los mediocampistas Javier Mascherano y Lucas Biglia.

“Esta generación nos ha dado muchísimo. Ellos dieron la cara cuando muchos dirigentes no la dieron. Debemos arrancar de cero. Tenemos que tener la humildad de reconocer que no somos los número uno. Hay que trabajar de acá a diez años para serlo de nuevo”, cerró