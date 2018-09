Marchas y clases públicas convulsionaron el centro

En un contexto social y económico complicado, las protestas se han incrementado notoriamente en el último tiempo en la capital salteña. A menudo el microcentro es el escenario en el que manifestantes llevan adelante cortes de calles y marchas, que casi en todos los casos culminan en la plaza 9 de Julio o frente a la Legislatura.

Manteros, remiseros, docentes, estudiantes y agrupaciones políticas han protagonizado las últimas manifestaciones.

Ayer por la mañana, hasta pasado el mediodía, la zona céntrica permaneció convulsionada. Hubo un corte de calle en Buenos Aires y Urquiza, donde docentes y estudiantes de la UNSa reclamaron una solución "para la problemática salarial y presupuestaria que atraviesa la universidad" y se expresaron "en defensa de la educación pública".

Sobre la calle Buenos Aires al 100, frente al antiguo rectorado, desde las 9.30 docentes dictaron clases públicas de antropología e historia. Abordaron temas como las tomas en universidades nacionales, la situación del Conicet y el estado de los extrabajadores de la Subsecretaria de Agricultura Familiar.

Cerca del mediodía, una columna de profesores y estudiantes se movilizó por las calles Urquiza, Córdoba, San Martín, para retomar nuevamente por Buenos Aires hacia la plaza 9 de Julio.

Mientras tanto, sobre la avenida San Martín, integrantes del movimiento Evita y la CCC (Corriente Clasista y Combativa) también realizaron una marcha en contra de las políticas del Gobierno nacional.

Cláusula gatillo

El tesorero de Adiunsa, Diego Maita, explicó que "más allá del conflicto salarial, que es crítico para nosotros, el problema de la universidad pública es mucho mayor, por ejemplo, el recorte presupuestario que va de 3.000 a 4.000 millones de pesos, cuando el Gobierno había calculado este recorte sobre un dólar a 20 o 23, con un crecimiento de un 3,5% del país y sabemos que va a decrecer el 1%".

Con respecto al conflicto salarial, Maita destacó que la oferta del Gobierno "es de un 15% pero incorpora con el sueldo de octubre distintas cifras fijas que no son las mismas para todos los docentes, sino que son variables en función de los cargos, antigedades y dedicaciones, y no se incorporan al básico".

El Gobierno "proyecta estas cifras en términos de porcentaje, lectura que no compartimos. El Gobierno habla de entre un 24 y 26%. Nosotros entendemos, en función de lo que ellos mismos dicen, que la inflación para este año va a ser de un 42%, entonces esta oferta no se adecua. Si el Gobierno no quiere dar un porcentaje debería, por lo menos, establecer una cláusula gatillo que implique que, si la inflación sube, automáticamente se compense ese dinero que se pierde", indicó. Dijo que además, "cualquier tipo de cifra que el Gobierno ofrezca tiene que incorporarse al básico porque eso es lo que nosotros entendemos por salario". Coincidentemente, el secretario general de Adiunsa, Jorge Ramírez, manifestó: "En lo salarial nosotros estamos pidiendo un 30% de aumento que incluso ya se está quedando corto", sostuvo.

"La propuesta del Gobierno afecta a quienes cobran zona, como en nuestras sedes de Orán y Tartagal y además no se computa para el cálculo de título", agregó. En una asamblea que se realizó en la plaza 9 de Julio se dispuso "llevar como mandato a Buenos Aires el rechazo a la oferta salarial y continuar el paro por una semana", informó Maita.

Hoy la Conadu Histórica decidirá si prosigue la medida de fuerza. Conadu también definirá una postura en las próximas horas. La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (Fedun) acordó el miércoles aceptar la oferta salarial y la próxima reunión con las autoridades está prevista para mañana a las 18.