Gallardo dio la nómina para jugar ante Talleres

Marcelo Gallardo dio a conocer este viernes la lista de los futbolistas de River que viajarán este sábado hacia la ciudad de Córdoba donde el próximo domingo se enfrentarán a Talleres en un amistoso, pero no confirmó el equipo que pondrá.

El conjunto de Nuñez disputará el encuentro a partir de las 17.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y entre los jugadores que serían titulares se destacan los delanteros Ignacio Scocco y Rodrigo Mora y el arquero Germán Lux.

Si bien Gallardo aún no lo informó, River jugaría con: Germán Lux; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Luciano Lollo, Nahuel Gallardo; Nicolás De la Cruz, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Cristian Ferreira; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco.

Además viajarán a Córdoba los futbolistas Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Kevin Sibille, Camilo Mayada, Julián Álvarez y Lucas Beltrán.

El plantel se entrenó en el predio River Camp en Ezeiza y Gallardo ultimó detalles para definir el elenco que se medirá ante Platense el próximo miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina.

El entrenador no podrá contar con los jugadores que fueron citados por sus selecciones (Franco Armani, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios y Juan Quintero) pero tendrá una noticia positiva: el regreso de Camilo Mayada.

El polifuncional jugador uruguayo se recuperó de un esguince de rodilla que había sufrido en la práctica del pasado 15 de agosto y no ha sumado minutos desde entonces, pero estaría en el once titular frente a Platense.

El conjunto que planea poner Gallardo en la Copa Argentina sería: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Mayada, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Cristian Ferreira; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.