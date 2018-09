El santo, en dos frentes en el armado del nuevo equipo

A la par de lo que Agremiados exigió por el pago de una deuda con exjugadores, el club antoniano tuvo que poner manos a la obra para armar el nuevo plantel. Y en tal sentido también se habló de la promoción de los valores propios del club aunque, aparentemente, en el análisis a medida que se acercaba el inicio del torneo, por parte del DT Gustavo Módica, quien se quedó de la competencia anterior, se gestionó y empezaron a llegar las nuevas incorporaciones. Y entre los primeros esbozos del trabajo se presentó la escasa respuesta de los juveniles del club, porque casi la mayoría la tiene que volver a remar desde atrás para estar a consideración de pelear un puesto de titular. Incluso, ni el “Momoto” Ricardo Gómez, quien el año pasado pintaba como un valor que ya había dado ese salto de calidad, quedó relegado, aunque Cristian Chavarría se perfila como una alternativa del entrenador.

Ahora en la presentación de mañana contra Zapla solo tres sobrevivientes aparecen entre los titulares.

Sumó 20 incorporaciones

A. Pedroso, F. Pérez, M. Cogna, L. Cogna, E. Buruchaga, F. De Souza, G. J. Montero, Mendoza, D. Dettler, J. Molina, G. Ortiz, C. García, A. Mansilla, F. Castro, J. Pichotti, J. Guaymás, G. González, P. Russo, D. Pascuttini y R. Zelaya.

Los que se fueron

F. Tantoni, A. Bellone, A. Reta, J. Antunes, G. Menéndez, C. More, L. Acosta, H. Lillo, C. Medina, P. Garnier, J.Iturrieta, J. Marín, G. Balvorín, L. Espíndola y J. Angulo y J. Bautista, entre los que estuvieron en el torneo pasado en el santo

Los sobrevivientes

Juan Mulieri, Juan Cárdenas, Carlos Ramadán, Claudio Acosta, Gustavo Ibáñez, Leandro Zárate, Ricardo Gómez, Nicolás Pérez, Juan Paz, Gabriel Kelly, Matías Solorza, Cristian Chavarría, Leo Villa y Lucas Díaz, quedaron del torneo anterior.

Esperan por Molina

Juan Molina es uno de los jugadores que se incorporó a Juventud para jugar el Federal A, pero hasta ayer se esperaba que llegue la correspondiente habilitación. En tanto, el DT Módica aun no confirmó el equipo que se podría conocer hoy.