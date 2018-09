El árbol y la cuerda dirán la verdad sobre el caso Luján y Yanina

Mediante un decreto, la jueza de transición Mónica Mukdsi hizo lugar al petitorio elevado por la querella de causa Luján Peñalva y Yanina Nuesch y puso como fecha de una pericia crucial el día 20 de septiembre a las 8.30.

La diligencia judicial es de vital importancia ya que la misma había sido una y otra vez solicitada por distintos abogados querellantes pero jamás la Justicia de Salta hizo lugar a la misma, hasta ayer en la tarde.

Consultado sobre el tema el padre de Luján, Gustavo Peñalva, dijo que están ansiosos por la pericia ordenada por la jueza.

"Lo que dice la cédula es que la misma se hará sin la presencia de terceros, es decir que además de los peritos habrá gente de la querella pero no público ni prensa", contó Peñalva. "Sabemos que se va a acordonar el lugar e incluso se va a tapar el árbol con una carpa a diez metros a la redonda. En todas esas medidas estamos conformes, aunque no en el nombramiento de los peritos oficiales, que serán los mismos que en su momento rubricaron el informe que motivó el archivo de la causa. Pero no los vamos a recusar", dijo.

En aquel momento El Tribuno recorrió el lugar (video)

Al ser consultado sobre la importancia de la pericia mecánica Peñalva señaló: "El CIF en su momento hizo una pericia virtual de los hechos, pero el que conoce el expediente sabe que todos los números y medidas que tomaron para realizarla fueron antojadizos, y para darle un ejemplo dice tal pericia virtual que el árbol se inclinó 30 centímetros cuando no pudo hacerlo ni siquiera dos cm. Pero para que haya más claridad hemos solicitado a la jueza que nos permita la participación de expertos foráneos en calidad de observadores. El hombre sostuvo que "sabemos que harán filmaciones científicas paso a paso para que quede probada o no la posibilidad de un doble suicidio o como sostenemos un doble crimen, impostado de suicidio".

"Bueno -dijo Peñalva-, el 20 de septiembre sabremos la verdad que esconden el árbol, la soga y las personas implicadas en este caso", finalizó.

El caso

Luján Peñalva y Yanina Nuesh aparecieron ahorcadas en confusas circunstancias el 14 de julio de 2012 y fue cerrada y archivada meses después.

Tras una lucha de seis años ya la familia Peñalva logró que la causa archivada fuera reabierta, y lo hizo a partir de una investigación paralela que se realizó en Estado Unidos.

Se supo que en las últimas horas declararon nuevos testigos y que la jueza recibió el informe de la búsqueda de material genético en la soga utilizada para provocar las muertes de las chicas.

Se sabe que muchas cosas ya desaparecieron de los depósitos judiciales como ser la ropa de Yanina Nuesch que fue entregada a los familiares a pesar de que la causa fue archivada pero no esclarecida.