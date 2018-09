"Los saqueos están fogoneados por el delito"

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, reiteró ayer que los intentos de saqueos "no están fogoneados desde espacios políticos, sino más bien por sectores vinculados al delito", al tiempo que dijo que "claramente el Conurbano tiene la prioridad" a la hora de contener la situación social.

"Es bueno distinguir lo que pasó en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires con tres situaciones en lugares muy distintos, como Olavarría, Mar del Plata y Tres de Febrero, que claramente no tienen que ver con un desborde social o una situación de emergencia o necesidad, sino lisa y llanamente con delito común", sostuvo el funcionario provincial.

El integrante del Gabinete de María Eugenia Vidal recordó que en la ciudad costera "al grupo de adolescentes que estuvo robando en algunos supermercados se los detuvo en su poder tenían bebidas y golosinas. Nada que haga pensar en una situación de necesidad social".

"Es una situación no fogoneada desde sectores políticos, sino más bien por sectores vinculados al delito. La inmensa mayoría de las organizaciones sociales está absolutamente en las antípodas de una situación que tenga que ver con el pasado reciente de la Argentina", remarcó.

En ese sentido, López Medrano insistió que las convocatorias a saqueos a través de grupos de WhatsApp o redes sociales "no tienen intencionalidad política".

"Algún dirigente muy minúsculo, muy minoritario se puede haber expresado en ese sentido, pero no son representativos del grueso de la sociedad", añadió.

Consultado respecto a los lugares en los que más se siente la crisis social, el ministro de Desarrollo Social bonaerense explicó que "claramente el Conurbano, con 30 municipios, siempre tiene por volumen y complejidad tiene la prioridad y el ojo puesto", aunque también señaló que "Mar del Plata y Bahía Blanca, que son dos ciudades importante y grandes con situaciones sociales muy complejas también están en la lista de prioridades".

Ante esa situación, el funcionario provincial destacó que "se trabajó mucho en fortalecer programas que ya existían y que son de llegada directa a la gente, que no necesitan ningún tipo de intermediario".

Lo que piensa Pérsico El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, denunció ayer que algunos de los intentos de saqueos fueron "un montaje" hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "para mostrar que iban a robar bebidas y no comida", al tiempo que pidió que los integrantes del Gobierno nacional "renuncien honorablemente" para dar paso a un "proceso de unidad nacional".

Pérsico cuestionó con dureza a la gestión del presidente Mauricio Macri sostuvo que para los movimientos sociales "el camino para encarar esta crisis es tomar las calles".

Tras trazar un panorama crítico de la situación económica y social, aseguró que Cambiemos "ya no gobierna más y es tiempo de que se den cuenta, de que renuncien honorablemente" para dar paso a "un proceso de unidad nacional".

"Patricia (Bullrich) hizo algunos operativos en algunos lugares con fotos y de casualidad se llevaron nada más que alcohol. Esos saqueos fueron hechos por ella. Un montaje hecho desde el Gobierno. No me cabe la menor duda de que lo inventó ella para mostrar que iban a robar bebidas y no comida, de que no era una situación social", sostuvo.

Pérsico se refirió a los saqueos a dos supermercados de los distritos mendocinos de Guaymallén y Godoy Cruz y afirmó que "está claro que fue todo un hecho de la situación social que se está viviendo en esa provincia y esas personas no se llevaron ni una botella de alcohol".