Aquí está, este es, el camino de los 17 sueños salteños en el Regional 2019

¡Al fin! Luego de una interminable espera, los 17 clubes salteños que representarán a la provincia en el nuevo torneo Regional Federal Amateur ya conocen su hoja de ruta de una intensa primera rueda en la que tendrán entre ocho y diez batallas en poco más de dos meses. Los equipos salteños tuvieron que esperar demasiado para conocer el sendero que les tocará atravesar en la primera fase regional en la que deberán luchar en un contexto intenso y competitivo para aspirar a los ansiados play-offs en los que los mejores irán allanando el camino en pos de un ansiado ascenso al Federal A.

Son 17 ilusiones que sostienen su sueño y que ya conocen su camino inicial: los capitalinos Central Norte, San Antonio, Peñarol, Mitre, Cachorros y el representante vallisto Olimpia Oriental de Rosario de Lerma (todos agrupados en la zona 3); más los clasificados por Rosario de la Frontera, Metán, la Liga Anteña y el ocupante de la plaza de la Federación Salteña: Atlético Progreso, Normal Rosarino, Deportivo El Galpón, Deportivo YPF y Barrio Obrero de Joaquín V. González, y Deportivo La Merced (todos en la zona 4); además de los embajadores del norte: River de Embarcación, Roby Manero, Deportivo Tabacal e Independiente de Hipólito Yrigoyen (Liga del Bermejo) y Social Guaraní (Liga Departamental), nucleados en la zona 5.

Cabe recordar que en la Región Norte el Consejo Federal también agrupó por aparte a los once equipos jujeños (Santa Clara, Inter y Racing de La Quiaca, La Viña, Atlético Cuyaya y Monterrico San Vicente (nucleados en la zona 1) y Mitre Calilegua, San Francisco Bancario, Atlético San Pedro, Tiro y Gimnasia y Talleres de Perico (zona 2). Y los nueve tucumanos clasificados fueron distribuidos también por aparte en las zonas 6 y 7 (Sportivo Guzmán, Amalia, Bella Vista, Concepción FC, Atlético Concepción de La Banda del Río Salí, Marapa, Aguilares, Ñuñorco de Monteros y Sportivo Llorens).

En cuanto al peregrinar de los equipos salteños, los hinchas del cuervo ya saben que el equipo de Ezequiel Medrán y Cristian Zurita debutará oficialmente el domingo 27 de febrero ante el flamante campeón del Anual 2018, Peñarol, en condición de visitante (haría de local en el Gigante del Norte). Los fanáticos de la villa saben que el último campeón del Federal C se presentará fuera de la capital en su primera parada, en Rosario de Lerma, ante Olimpia Oriental, y Cachorros será local ante Mitre.

Luego de varias deserciones, el Regional 2019 fue confirmado con un número total de 241 equipos participantes agrupados en ocho regiones, de acuerdo al criterio geográfico. La Región Norte consta de 7 zonas. Clasificarán a los play-offs de la etapa final los dos primeros de cada zona. Los cruces se armarán por cercanía geográfica y se disputarán un número aproximado de entre 4 y 6 play-offs hasta determinar quiénes serán los cuatro ascendidos.



El fixture de los salteños

ZONA 3

1º fecha (27/01/19)

Peñarol vs. Central Norte

Cachorros vs. Mitre

Olimpia O. vs. San Antonio

2º fecha (03/02/19)

Olimpia O. vs. Peñarol

San Antonio vs. Cachorros

Mitre vs. Central Norte

3º fecha (10/02/19)

Peñarol vs. Mitre

C. Norte vs. San Antonio

Cachorros vs. Olimpia O.

4º fecha (17/02/19)

Cachorros vs. Peñarol

Olimpia vs. Central Norte

San Antonio vs. Mitre

5º fecha (24/02/19)

Peñarol vs. San Antonio

Mitre vs. Olimpia O.

Central Norte vs. Cachorros

6º fecha (03/03/19)

Central Norte vs. Peñarol

Mitre vs. Cachorros

San Antonio vs. Olimpia O.

7º fecha (10/03/19)

Peñarol vs. Olimpia O.

Cachorros vs. San Antonio

Central Norte vs. Mitre

8º fecha (17/03/19)

Mitre vs. Peñarol

S. Antonio vs. Central Norte

Olimpia O. vs. Cachorros

9º fecha (23/03/19)

Peñarol vs. Cachorros

Central Norte vs. Olimpia

Mitre vs. San Antonio

10º fecha (31/03/19)

San Antonio vs. Peñarol

Olimpia O. vs. Mitre

Cachorros vs. Central Norte

--------

ZONA 4

1º fecha (27/01)

N. Rosarino vs. Progreso

Barrio Obrero vs. Dep. YPF

El Galpón vs. La Merced

2º fecha (03/02)

El Galpón vs. N. Rosarino

La Merced vs. Barrio Obrero

Dep. YPF vs. Progreso

3º fecha (10/02)

N. Rosarino vs. Dep. YPF

Progreso vs. La Merced

Barrio Obrero vs. El Galpón

4º fecha (17/02)

Barrio Obrero vs. Rosarino

El Galpón vs. Progreso

La Merced vs. Dep. YPF

5º fecha (24/02)

N. Rosarino vs. La Merced

Dep. YPF vs. El Galpón

Progreso vs. Barrio Obrero

6º fecha (03/03)

Progreso vs. N. Rosarino

Dep. YPF vs. Barrio Obrero

La Merced vs. El Galpón

7º fecha (10/03)

N. Rosarino vs. El Galpón

Barrio Obrero vs. La Merced

Progreso vs. Dep. YPF

8º fecha (17/03)

Dep. YPF vs. N. Rosarino

La Merced vs. Progreso

El Galpón vs. Barrio Obrero

9º fecha (23/03)

Rosarino vs. Barrio Obrero

Progreso vs. El Galpón

Dep. YPF vs. La Merced

10º fecha (31/03)

La Merced vs. N. Rosarino

El Galpón vs. Dep. YPF

Barrio Obrero vs. Progreso

----

ZONA 5

1º fecha (27/01)

Roby Manero vs. Tabacal

Independiente vs. River (E)

2º fecha (03/02)

River (E) vs. Roby Manero

Tabacal vs. Guaraní

3º fecha (10/02)

Guaraní vs. River (E)

Manero vs. Independiente

4º fecha (17/02)

Independiente vs. Guaraní

River (E) vs. Tabacal

5º fecha (24/02)

Tabacal vs. Independiente

Guaraní vs. Roby Manero

6º fecha (03/03)

Tabacal vs. Roby Manero

River (E) vs. Independiente

7º fecha (10/03)

Roby Manero vs. River (E)

Guaraní vs. Tabacal

8º fecha (17/03)

River (E) vs. Guaraní

Independiente vs. Manero

9º fecha (23/03)

Guaraní vs. Independiente

Tabacal vs. River (E)

10º fecha (31/03)

Independiente vs. Tabacal

Roby Manero vs. Guaraní