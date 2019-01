Qué le pasó a Chimuelo: la historia del ave de la que todos hablan en las redes

Renato Barrera tiene 13 años, es chileno y -casi sin quererlo- se convirtió en uno de los 2 protagonistas del primer video viral del 2019. El otro protagonista es (o era) Chimuelo; su cata, su mascota y su “hermano”. Durante los primeros días del año, el niño -acongojado- filmó dos videos que registraron uno de los momentos más tristes en la vida de cualquier persona: la muerte de una mascota.

En el primer video -que se suponía que fuera el único- se lo ve haciendo un pozo en el jardín de su casa para darle sagrada sepultura al cuerpito de Chimuelo (a quien muestra en cámara y entre sus manos segundos antes de empezar a cavar). En la medida en que va ampliando el pozo, Renato improvisa una especie de canto litúrgico (mezclado con el Ave María) para despedir a su compañero y que descanse en paz.

El funeral de la mascota de un nene no podía haber salido peor.



"Adiós Chimuelo..." 🐦



Parte I pic.twitter.com/fFxTWeMMdB

— LOS ANDES (@LosAndesDiario) 8 de enero de 2019

Pero el final del entierro no fue el esperado. Es que ni bien el niño posó el cadáver de Chimuelo, su perra Cleo -también presente en la ceremonia- abalanzó su hocico hacia el hoyo y tomó a la cata entre sus fauces. En los segundos finales del video (captado por el hermano de Renato y que dura 1' 36") se observa al adolescente forcejear con el can para que suelte el cuerpo de Chimuelo.

Esto motivó el segundo video (32 segundos) donde Renato sostiene los restos rescatados de su compañero y logra culminar el rito “luego de algunos inconvenientes”, como él mismo aclara.

"Adiós Chimuelo..." 🐦



Parte II pic.twitter.com/OaAF7OgCrw

— LOS ANDES (@LosAndesDiario) 8 de enero de 2019

“Falleció porque le dio un ataque al corazón. Un día antes vimos que los latidos se le habían acelerado, de repente aceleraban y bajaban. La última noche lo llevé adentro de mi casa para que estuviese calentito. Al día siguiente estuvo como caído y falleció”, sintetizó Renato en diálogo con el canal televisivo 24 horas (Chile).

Entrevista con el dueño de Chimuelo 😭😭😭 #Chimuelo pic.twitter.com/IrAMuqU3ZO

— Quien TV (@quientvpanama) 9 de enero de 2019

“Chimuelo siempre estuvo medio complicado, tenía una deformidad genética por la que no le crecían las alas y le faltaban algunas plumas. Por eso no pudo volar, y de ahí le salió el nombre: Chimuelo, como el dragón de la película que no podía volar”, acotó el niño.

Vuelta al mundo

El inesperado final del velorio hizo que Renato, Chimuelo y los dos videos se viralizaran por las redes sociales, se hicieran memes; y el mundo entero hablara de el niño y su mascota. Inluso, la cata llegó a tener su usuario en Twitter (@CHI_muelo). "Pájaro 'tipo cata' chileno. Fallecido el 6 de enero de 2019. Masticado por una perra antes de ser enterrado", se describe quien homenajea y adopta el personaje de Chimuelo en la red social precisamente del pajarito.

Los videos motivaron todo tipo de comentarios y en Facebook crearon un evento para seguir homenajeando al ave que tomara el nombre del dragón animado. "Funeral de chimuelo, el último adiós" es el nombre con que puede buscarse. El mundo del fútbol también se sumó a la movida para conmemorar a la mascota de Renato. El joven visitó la pretemporada del Palestino (equipo de fútbol del vecino país) y se tomó una foto con el goleador de "los árabes", Roberto “Pájaro” Gutiérrez.

Ahora nuestro amigo tiene otro chimuelo favorito. ¡No se diga más! 🙌🏻😂#AdiósChimuelo pic.twitter.com/GjszVjCldw

— CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) 9 de enero de 2019

Como ocurre con prácticamente todo, Los Simpsons parecen haber predicho el funeral de Chimuelo. En el episodio "Pobrecita palomita”(2010), Bart se hace amigo de una paloma mensajera y el lazo que lo une con el ave es tan fuerte que hasta deja de lado a Milhouse.

El problema es que su perro “Ayudante de Santa” -también conocido como “Huesos”-, ve a la paloma como un delicioso bocado y se lo arrebata.

Fuente: Los Andes de Mendoza