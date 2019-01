La motivación de Salta Basket 

El 9 de enero de 2019 pasó a ser histórico en los registros de Salta Basket, franquicia creada hace cinco años que ya jugó la Liga Nacional y actualmente se encuentra en la Liga Argentina. El miércoles pasado los infernales lograron el primer título de su corta vida, pero no se conforman y van por más.

Al término de la Liga Argentina (ex-TNA), los salteños jugarán una superfinal con el ganador del torneo de ascenso y el vencedor clasificará a la Liga Sudamericana, el segundo torneo más importante del sur continental.

Está claro que si Salta Basket gana el ascenso, además de volver a la Liga Nacional habrá clasificado directamente a la Sudamericana.

Sin embargo el plantel no se estanca y ya se encuentra en Santiago del Estero, donde mañana jugará con Independiente, para iniciar la recta final de la fase regular y con otro objetivo claro: llegar lo más pronto posible a los play-offs.

Lisandro Rasio, el jugador más valioso de la final en el Súper 4 logrado en Concepción del Uruguay, dijo que “más allá de darnos la posibilidad de jugar por la clasificación a la Liga Sudamericana, que no es poca cosa, nos tiene que servir como motivación y como combustible para seguir trabajando para tratar de lograr el tan ansiado ascenso, que es lo que todos queremos”.

El interno, de 28 años y 1,98 m, contó cuál es el único fin del plantel, cuerpo técnico y dirigentes.

“Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo, sabemos que Salta ha hecho un esfuerzo económico muy grande por armar un equipo competitivo para la categoría y por tratar de volver a la Liga. Por ahí el año pasado no les fue de la mejor manera, pero ellos sienten que tienen una plaza de Liga y económicamente hicieron un esfuerzo muy grande, con el aporte de toda la provincia y las empresas que nos apoyan para armar este equipo que tiene aspiraciones de volver a la máxima categoría”.

Salta Basket se quedó con la Conferencia Norte, jugó el Súper 4 y también lo ganó, pero quiere más.