VIDEO: Carrrió comparó a Bullrich con Bolsonaro, y fulminó a los ministros Sica y Dujovne

Explosiva, fiel a su estilo, Elisa Carrió les envió contundentes mensajes a funcionarios del Gobierno de Cambiemos aunque confirmó su apoyo al presidente Mauricio Macri. En el programa A dos voces, de TN, la diputada oficialista le hizo reclamos a tres de los ministros clave del Ejecutivo, como Patricia Bullrich (Seguridad), Nicolás Dujovne (Hacienda) y Dante Sica (Producción y Trabajo).

La diputada de la Coalición Cívica en Cambiemos explicó que tuvo custodia durante varios días porque había “muchos asaltos con rehenes”. Aunque se quejó de que los policías asignados “estaban a 70 metros” y denunció que era para hacerle “escuchas”.

“Le digo a Néstor Roncaglia (jefe de la Policía Federal) dígale a Bullrich que no me escuchen, tenemos tomadas las computadoras”, dijo Carrió. “A la ministra la quiero y la sostuve. Es una persona honesta, pero hizo un acuerdo con (el exsecretario de Seguridad) Sergio Berni. ¿Cuál es el acuerdo? Mantengo la fuerza y la lidero. Ahora, vos le estás dando poder a una fuerza que no limpiaste”, criticó.

Carrió dijo que conoce desde hace mucho tiempo a Bullrich y advirtió: “La quiero, sé que lucha, que es trabajadora, pero no para. No quiero Bolsonaros, ahí no me van encontrar”, afirmó en referencia al ultraderechismo que representa el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, y en medio de los programas que impulsa el Gobierno para combatir la inseguridad.

“Que Dujovne no amplíe su territorio”

Además le “marcó la cancha” al titular de Hacienda. “Dujovne me parece un gran ministro de Economía, pero que no busque ampliar su territorio. Se lo digo, es una linda forma de decirlo públicamente”, dijo la legisladora. “Creo que todos nos tenemos que limitar, el presidente es Macri y nadie tiene que acaparar poder”, insistió.

La diputada respaldó la gestión de la jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y advirtió: “Nadie le puede empezar a hacer operaciones, porque voy a decir la verdad”. También elogió al director de la AFIP Leandro Cuccioli, del que dijo que “defiende al Estado” y que por eso “no se lo puede perder”.

Carrió dijo que están haciendo “un cambio estructural importante” en el Gobierno y aclaró: “Cada uno tiene su rol, y todos tenemos que compartir. No se pueden tomar todos los lugares y el rol principal lo tiene el Presidente”, al arremeter nuevamente contra Dujovne.

“Que Sica se ponga los pantalones largos”

Además le hizo reclamos a Sica, e inclusó bromeó con su estatura. “Las pymes no pueden pagar los aguinaldos por la caída de noviembre y diciembre. No hay margen para la rentabilidad. Le digo a Sica que se ponga los pantalones largos, que no hace falta que sean tan largos porque es bajito”, ironizó.

Los reclamos de la diputada, que impulsa un plan para favorecer a las pymes, son para que el ministro reduzca los aranceles al acero y al aluminio para que generarle mayor margen de rentabilidad al sector, en las exportaciones. “Sica es súper capaz pero tiene que jugar por las pymes y no para las grandes empresas”, dijo, entre elogios y reclamos.

Bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La diputada Elisa Carrió afirmó que está a favor de bajar la edad de imputabilidad para los delitos más graves. En ese sentido, la referente de Cambiemos indicó que apoya el proyecto sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que enviará el oficialismo al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias de febrero. "Para mí tiene que ser 14 años", recalcó. Para argumentar su postura, señaló que el Estado tiene que crear una "infraestructura distinta". "Devolverle el chico a los padres es devolverlos a la calle", agregó.

La postura de la diputada es más dura que la contemplada en el proyecto que se enviará al Congreso, ya que en ese documento se habla de bajar a 15 años la edad de imputabilidad.

También habló sobre...

Cristina de Kirchner: “es una fascista de izquierda. Se mantiene en las encuestas porque es la única persona conocida y nadie la detiene y la somete a juicio para que el pueblo vea lo que robó".

María Eugenia Vidal: “Confío absolutamente. Mi única preocupación es que le den un descanso a María Eugenia porque ha hecho un esfuerzo extraordinario, que ha tenido una valentía para enfrentar cosas que nadie había enfrentado. Me gustaría que descanse un poco más para las cosas que se vienen este año".

Los aumentos: "Lo del transporte era necesario porque va en cuotas, lo de peajes no lo comparto. El tema de los peajes es un escándalo, lo que están cobrando por nada. Yo sé perfectamente que no tiene fundamentos".

Jair Bolsonaro: "Hay mucha gente que está contenta con Bolsonaro y yo estoy aterrorizada con lo que le puede pasar el pueblo brasileño. Biblia y armas son incompatibles. Armar a Brasil es sembrar violencia. La solución a las armas no es con más armas".