Desvalijaron la vivienda que alquilaban 12 amigos en Gesell

Doce jóvenes rosarinos de 18 y 19 años sufrieron el robo de sus pertenencias y del dinero que tenían para sus vacaciones por parte de delincuentes que ingresaron a la casa que alquilaron para veranear en la ciudad balnearia de Villa Gesell mientras estaban en un boliche, denunciaron las víctimas y confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró en la vivienda ubicada en la esquina de las calles 104 y 13 de esa localidad de la costa bonaerense, cuando uno de los chicos que regresaba de bailar descubrió al menos a dos hombres que salían del domicilio y escapaban en un Volkswagen Gol gris.

El joven avisó de inmediato lo que había visto a sus amigos para que volvieran del boliche y, cuando ingresaron a la vivienda, descubrieron que les habían robado casi todas las valijas, dinero y otras pertenencias.

Matías, uno de los damnificados, relató ayer en diálogo con el canal de noticias TN que "los delincuentes rompieron una de las rejas de madera de una ventana" para ingresar y salieron por la puerta, que no estaba forzada, porque "los bolsos eran muy grandes para pasar por la ventana".

El chico comentó que "muchos tenían toda la plata guardada en los bolsos y mochilas, salvo dos o tres que la tenían en otro lado", y que uno de ellos "escondió la valija atrás de una de las cortinas y no la vieron, así que no se la llevaron. Nunca nos había pasado algo así, no lo esperábamos y menos siendo el primer día, no nos habíamos empezado a ubicar que ya nos han robado todo", se lamentó el joven.

Además, explicó que tras el episodio se acercaron tres padres de los integrantes del grupo a llevarles ropa y dinero para que puedan continuar con sus vacaciones, aunque en otra vivienda, porque "la mayoría tenía miedo de quedarse ahí. Más allá de lo material, a nosotros no nos pasó nada", finalizó Matías.

El robo fue denunciado en la comisaría 4ª de Villa Gesell y es investigado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell de la policía bonaerense y la fiscalía 6 descentralizada de Villa Gesell, a cargo de Verónica Zamboni.

El titular de la DDI de ese distrito, comisario Emilio Farias, explicó a Télam que se encuentra "en plena etapa investigativa, analizando las cámaras de seguridad y recabando información para dar con los delincuentes y recuperar lo robado. El hecho se registró entre las 2 y 4 de la madrugada de ayer -por el miércoles-, cuando los delincuentes, aprovechando que los moradores no se encontraban en la vivienda, violentaron una reja de madera de la finca e ingresaron por la ventana", detalló el jefe policial. Los ladrones habrían utilizado un listón de madera y una prenda de vestir para accionar como un cricket y romper la reja.