Estafados con terrenos que le compraron a la mutual policial

Son más de 100 familias que todavía no tienen escrituras ni servicios básicos.

Hicieron denuncias penales que no prosperaron. Hubo una audiencia de conciliación en Defensa del Consumidor, pero la mutual volvió a incumplir. Vecinos que adquirieron terrenos en un emprendimiento ubicado en la zona sur de San José de Metán, que fue impulsado por la Asociación Mutual del Personal Policial de Salta 26 de Marzo, aseguran que fueron estafados por esa institución.

Destacaron que desde 2013, unas 100 familias fueron adquiriendo lotes y que hoy se ven perjudicadas porque no cuentan con los servicios básicos ni con las escrituras para construir sus casas.

Dijeron que el compromiso de la mutual era entregarlos a los 365 días de la cancelación del costo de los terrenos y que debían contar con conexiones de energía eléctrica, agua, cordones cuneta y calles enripiadas con iluminación.

Actualmente, en los terrenos viven solamente dos familias de apellido Vallejo y López, que deben afrontar numerosas dificultades y carencias ante la falta de los servicios básicos. Hay otras dos viviendas construidas pero sus propietarios no se mudan por esos motivos. El resto, que compró los lotes con el sueño de tener la casa propia, sigue esperando y tiene una gran incertidumbre.

"Estamos cansados de esperar y de los incumplimientos de la mutual policial. En febrero del año pasado hicimos denuncia penales por estafa que no prosperaron y fueron archivadas por la Fiscalía 1 de Metán. Luego fuimos a Defensa del Consumidor, tuvimos una audiencia de conciliación con el presidente de la mutual, Marcelo Fernando Armella, pero ya se le vencieron los plazos e incumplieron con lo acordado", dijo Daira Yanina Anders, una de las denunciantes.

En la audiencia celebrada en la oficina local de la Secretaría de Defensa del Consumidor, a cargo del abogado Marcelo Gustavo Toledo Duarte, el 28 de febrero de 2018, la mutual se comprometió a entregar los terrenos con los servicios básicos en diciembre de ese año como fecha límite. Incluso la institución solicitó, a los fines conciliatorios, "que los denunciantes se abstengan de manifestar ambigedades y afirmaciones carentes de veracidad en los medios de comunicación", lo que los demandantes cumplieron.

Debido al incumplimiento, Anders dijo que retornaron a la oficina de Defensa del Consumidor de Metán, donde el pasado 17 de diciembre se labró un acta, en la que se dejó constancia de que la mutual no había entregado los terrenos con los servicios. Pidieron que de forma inmediata se dé cumplimiento a lo establecido o caso contrario solicitarán el fracaso de la instancia conciliatoria y que se apliquen las multas y/o sanciones que le pudieran corresponder a la institución.

Una odisea

"Yo compré un terreno en el 2015, con mucho sacrificio, al igual que todos. Ya estamos cansados de esperar y de tantas mentiras. Ya hemos terminado de pagarlos. En mi caso, aboné $135 mil financiados, y pagué la conexión domiciliaria de agua $3.300, otros abonaron más, pero la conexión de agua todavía no está disponible", dijo Daira Anders.

Los compradores dijeron que solamente les entregaron un boleto de compra venta y que nunca les dieron las escrituras. Además, aseguraron que a muchos les cambiaron la ubicación y por la extensión de los terrenos les aumentaron los precios y reclamaron esa diferencia.

"Yo estoy sobreviviendo con mis tres hijos y mi mujer en uno de los terrenos que le compramos a la mutual policial. Todavía no terminamos de construir pero nos fuimos a vivir hace cuatro meses porque no podemos pagar alquiler. No tenemos agua y por eso tenemos que acarrear con bidones de una acequia que nos queda a unos 200 metros. Además, tengo una conexión precaria de luz que es de la obra y que seguramente la van a sacar en cualquier momento", dijo Gabriel Antonio López.

"Ya hemos dejado de pagar la cuota societaria de la mutual porque todas fueron promesas incumplidas. Somos más de 100 las familias humildes afectadas. Confiamos porque se trata de personal policial, incluso muchos efectivos de Metán compraron, pero nos vimos perjudicados", dijo López.

Por su parte, Rita Antonia Sisco señaló: "Dijeron que en un año desde la cancelación del terreno ya se iban a poder instalar en los terrenos, pero eso jamás ocurrió. Se hicieron obras de agua, pero no sirven porque quedaron inútiles con las modificaciones en la ubicación de los lotes".

Los vecinos contaron que sospechan que el dinero que abonaron por los terrenos de la mutual en Metán fue invertido en otros emprendimientos que tiene la institución. Los denunciantes agregaron que la mutual continúa vendiendo terrenos en el emprendimiento.