Indignación por la detención de una periodista salteña cuando cubría un operativo

Natalia Fernández periodista de Buufo fue detenida y golpeada por policías anoche en inmediaciones de la Cancha del Club Juventud Antoniana cuando filmaba el operativo llevado a cabo por la Policía de Salta. La joven periodista fue liberada alrededor de las 23.

Las contravenciones que desde la fuerza alegan que la trabajadora de prensa habría incurrido son reclutar o integrar grupos a actividades violentas y desobediencia a la autoridad.

Inmediatamente después de ser liberada se dirigió a la Comisaría de Ciudad del Milagro a radicar una denuncia por de abuso de autoridad, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Rápidamente, desde diversos medios y organizaciones se hicieron sentir las voces de repudio e indignación por la "arbitraria detención de Natalia Fernández". La Red PAR lanzó un comunicado en las redes sociales manifestando su repudio:

"Desde la Red PAR Salta — Periodistas de Argentina en Red, por una Comunicación No Sexista— repudiamos la detención arbitraria y las marcas en el brazo realizadas por la Policía de la Provincia de Salta a nuestra compañera, la periodista Natalia Fernández mientras se encontraba realizando su labor periodística en la cobertura del operativo policial en los festejos del Club Juventud Antoniana.

Recordamos que el trabajo periodístico debe llevarse a cabo en el marco de una plena libertad de expresión y sin vulnerar los derechos laborales de quienes cumplen este trabajo. Justamente esa no fue la actuación policial de esta noche, ya que se llevó detenida a la Comisaría 2° y luego a la Alcaidia a la periodista Natalia Fernández por estar filmando el operativo que realizaban en los festejos del citado Club; no solamente impidiéndole realizar su trabajo periodístico sino también vulnerando su derecho a la libre circulación. Asimismo, queremos informar que al momento de abandonar la Alcaidia —por intercesión de las abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Salta— nuestra compañera no pudo constatar que en el acta haya quedado constancia de los moretones que tiene en su brazo derecho provocados por el personal policial al momento de la detención.

Queremos alertar que la represión policial ocurre cuando los gobiernos ejercen la violencia institucional para amedrentar actuaciones de la ciudadanía y de esta manera debilitan el sistema democrático".