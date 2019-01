Estos días seguirán cálidos y bastante pesados

La masa de aire cálido continuará por estos días, y con bastante humedad, como hasta ahora. Hoy, el frente frío que está en el sur argentino, podría actuar a nivel local, pero no haría descender mucho la temperatura aunque sí provocaría precipitaciones de 10 a 25 milímetros (mm).

También mañana se espera que llueva en este mismo nivel, estimó el meteorólogo salteño Ignacio Nieva en conversación con El Tribuno. Dijo que las temperaturas máximas estos días oscilarán entre los 24 y 27 grados, incluso hasta el jueves, cuando por la noche se espera que esta baje un poco y se ubique entre los 21 y 23 grados centígrados.

Anticipó que de acuerdo al pronóstico la llegada de ese otro frente frío vendría acompañado de nuevas precipitaciones, aunque aclaró que a medida que pasan las horas todo puede cambiar.

Con respecto a las temperaturas mínimas, dijo que estarán entre los 17 y 19 grados, aclarando que se tratan de valores "muy altos" porque son superiores al promedio del Valle de Lerma, que es de 16. Esto es lo que provocaría el "ambiente pesado", como se suele decir.

El próximo viernes, con el frente frío, la temperatura mínima bajaría a 15, y le traería un poco de alivio a la gente. De acuerdo a Nieva, para entonces vuelven a aparecer niveles significativos de lluvias que se darían entre la noche del jueves y el viernes.

"El tema con las precipitaciones es cuántos milímetros caen en un determinado tiempo, no es lo mismo 50 mm en 24 horas a que caigan en dos o tres horas, ahí generan inconvenientes", comentó el especialista.

Balance de lluvias

Hasta el 10 de enero pasado llovió casi lo esperable para la época estival, indicó Ignacio Nieva. "El promedio mensual es de 180 milímetros y hasta el 10 habían caído casi 60, es lo que normalmente puede caer en el primer tercio de enero", precisó. Tratando de responder de alguna manera las incógnitas de la gente sobre los por qué del ambiente pesado y la falta de confort, el meteorólogo señaló: "Dentro de las consideraciones globales que afectan el tiempo, aparte del efecto Niño, el aire cálido, húmedo y pesado que se sienten por estos días provienen de las costas africanas de los sectores ecuatoriales. El viento cruza el Atlántico y penetra a Sudamérica, ese aire es el causante de estas condiciones meteorológicas".

No es efecto Niño

El meteorólogo Ignacio Nieva no quiso dejar pasar por alto la situación que se vive en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba por el exceso de lluvias que en 20 días superó el promedio anual. “En vez de ser beneficiosa en estos casos pasó a convertirse en una adversidad porque está generando problemas en los cultivos”, dijo.

Hay quienes sostienen que estamos frente a un evento Niño, pero los especialistas, según advirtió Nieva, dicen que el océano Pacífico está más cálido de lo normal, pero que no se condice con otras cosas que suceden en la atmósfera cuando hay un evento Niño en cuanto a precipitaciones en ciertas áreas o la velocidad y dirección del viento”.

Prosiguió: “No hay uniformidad de criterio por eso dicen que no lo declaran como efecto el Niño”.