Farfán Martínez: “Hicimos los méritos, no está prohibido soñar”

</FIRMA-COMP>José Medina

@TribunoDeportes

Roby Manero de Colonia Santa Rosa, representante de la Liga del Bermejo, transita y disfruta de un momento histórico como institución, porque tendrá su ansiado debut en un torneo organizado por el Consejo Federal (Regional Amateur).

El club, fundado el 12 de septiembre del 2010, tiene la ambición de convertirse en uno de los protagonistas de la zona 5, que compartirá con Tabacal, Independiente (HY), River (E) y Guaraní.

Miguel Farfán Martínez, presidente de la institución, relató cómo nació el sueño: “La idea fue mía y de Robustiano Antonio Manero, quien lamentablemente falleció y le pusimos su nombre al club”.

El actual y único titular que tuvo el club de Colonia Santa Rosa, desde que se fundó, explicó lo complicado que es mantener la casa en orden. “Al ser nuevos y tener otro club con mayor antigüedad, es difícil imponer una nueva ida en lo institucional. En lo deportivo pensamos todos igual, pero lo complicado es la parte económica. La mayoría de los gastos del club los aporto yo”, dijo Martínez, quien se dedica a la docencia y es propietario de otros negocios (radio y venta de indumentaria deportiva).

Roby Manero, el benjamín del norte, lucha por sobrevivir y mantenerse en competencia, esto significa sacar a relucir el ingenio y generar fondos, una especialidad de su presidente.

“Llevamos adelante un proyecto de reciclado de botellas de vidrio, hacemos vasos, ceniceros y lámparas para veladores. Los vendemos y recaudamos para el club porque los gastos son muchos y más elevados. También hay gente que nos ayuda, sino sería imposible; todo lo que se gasta en una temporada de 8 meses ahora lo haremos en dos meses”, destacó la máxima autoridad de Manero, orgulloso por el esfuerzo que vienen realizando.

La visión de los dirigentes va mucho más allá, no solo piensan en incrementar las arcas del club, también tienen muy en cuenta la necesidad económica que tiene el plantel. “Algunos jugadores locales reciben un mínimo ingreso mensual, los que llegaron de afuera cobran un sueldo y se les ofreció trabajo en el ámbito gastronómico. Hacemos venta de choripán y pollo, de ahí generan otros ingresos”, ponderó Farfán Martínez.

Un dato llamativo que distingue y habla muy bien de los dirigentes de Roby Manero es la campaña que lanzaron “Adopta a un amigo”, que consiste en adoptar a una mascota (perro) de la calle. El club aurirrojo estampará en su camiseta esta consigna.

En su primera e historia participación en un torneo de ascenso, el presidente del club de Colonia Santa Rosa aspira llegar lo mas lejos posible. “Queremos tener el mayor tiempo de participación posible. No esta prohibido soñar”, aseguró, y agregó: “Hicimos los méritos para llegar aquí, estamos todos alineados en el misma línea, cada institución sabrá la manera de llegar lo más lejos posible”.

A la hora de referirse a los candidatos de luchar el ascenso, el presidente de Roby Manero no dudó en nombrar a Central Norte y San Antonio.