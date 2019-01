Habrá más exigencias para los vendedores de lotes

Tras reiteradas estafas a compradores de lotes, una comisión creada recientemente para regular esta actividad inmobiliaria avanza en un anteproyecto de ley que busca establecer más exigencias para los vendedores. La iniciativa se presentaría en abril.

La comisión se creó en diciembre y participan 25 organismos públicos provinciales y municipales, entre ellos las instituciones descentralizadas encargadas de la provisión de servicios públicos como Aguas del Norte y Edesa.

La comisión, a cargo de Fanny Velarde, se abocó a analizar la normativa que regula el sector, para identificar aquellos puntos que se deben modificar. El objetivo principal es evitar estafas a los compradores y establecer mayores sanciones a loteadores que incumplan con sus obligaciones.

"Queremos crear un registro de loteadores, de manera que el que vaya a comprar un lote pueda acceder a una lista y diga: a este le puedo comprar porque tiene los servicios, o a este no porque el dueño no invirtió", explicó Velarde, exfuncionaria de Planificación municipal.

Las reiteradas estafas denunciadas en diferentes loteos se relacionan con venta irregular de tierras o falta de la instalación de los servicios públicos. "Queremos establecer que, cuando se haga un loteo, se le exija al loteador una garantía real, de manera que si no instala los servicios, el seguro de caución pueda cubrir para que el Estado se haga cargo de hacer las obras (pero no de financiarlas), y no termine pasando como en la mayoría de los loteos, que la Provincia expropia y se tiene que hacer cargo de la instalación de servicios", justificó Velarde.

Matrícula anticipada

La ley provincial 1.030, sancionada en 1943, es la que regula la actividad. "Es una buena ley, pero necesita ser actualizada", aseguró Velarde, quien asumió como coordinadora de la comisión a pedido del jefe de Gabinete provincial, Fernando Yarade.

El decreto que reglamentó los planes Procrear (1.452/2014 ) se añadiría a la añeja ley. La regulación de los Procrear permitía obtener una matrícula anticipada, por lo que los trámites demoraban "mucho menos". El ágil acceso a la matrícula, permitiría además obtener otros beneficios, como préstamos para la construcción.

"Ahora, en los momentos de crisis que se están viviendo, si el loteador puede saber que tendrá su matrícula anticipada cuando compra un lote, podría acceder a un crédito. Podríamos agilizar la economía y que la gente acceda a su casa", aseveró Velarde.

Con el objetivo de acelerar los plazos para el comprador, también se trabajará con los organismos oficiales, a los cuales incluso se los sancionaría en caso de no cumplir con los tiempos estipulados.

"Primero hacemos que cada organismo analice cuáles son los trámites de loteos y trate de agilizar los procedimientos. Queremos ponerle plazos, de modo de establecer sanciones a los organismos que no den rápido cumplimiento a la normativa", explicó la funcionaria.

La coordinadora de la comisión advirtió, además, sobre la necesidad de contar con la planificación de los planes integrales de desarrollo urbano ambiental (Pidua), aprobados por los concejos deliberantes de los diferentes municipios. "El Pidua 2 aún no está aprobado por el Concejo capitalino", resaltó.

Además de los Pidua, Velarde señaló que también es necesaria una misma ordenanza para todos los municipios del Valle de Lerma: "Antes, Salta tenía una normativa que ponía limites para tender a una ciudad concentrada y no extensiva, y los municipios vecinos no lo tenían. Esto llevó a la proliferación de loteos en zonas alejadas, con el costo que después significaba llevar los servicios".

Las estafas detrás de la venta de lotes

Ventas ilegales y compromisos incumplidos.

Entre los primeros vecinos que se manifestaron por las estafas estuvieron los del loteo Santa Mónica. Cerca de cuatrocientas familias aseguraron que compraron terrenos privados en 2010 en los loteos Santa Mónica I, II y III a Arturo Isola. Denunciaron que la venta fue irregular y que no podían acceder a los servicios públicos. Los vecinos hicieron diferentes reclamos y lograron que los terrenos se expropiaran.

En junio del año pasado fueron las familias de las urbanizaciones Cielos del Valle y Cielos del Sur, en Cerrillos, las que denunciaron haber sido estafadas al no ver avances en la construcción de las viviendas que estaban pagando. Estas urbanizaciones pertenecían a IKBA, empresa a nombre de Matías Desimone, hijo del expresidente de Dinar, Andrés Desimone, y sobrino de Miguel Desimone, quien dejó a varios afectados por el cierre de Denario, agencia de turismo.

A fines del año pasado, El Tribuno publicó la gran estafa del empresario Federico Méndez, fallecido, en el loteo BM, de Finca Valdivia.

Méndez había vendido de manera irregular 600 loteos, en operaciones que superaron los 400 millones de pesos. Las familias que viven allí no pueden acceder a los servicios básicos ni al pago de impuestos municipales. Denuncian que las ventas continúan aun hoy en día.