Juan Ignacio Brown: “Mi papá sufriría de verse así”

Se comunicó el primer parte médico del exfutbolista y director técnico José Luis ”Tata” Brown, campeón del mundo con el seleccionado argentino en México ’86, que sigue en recuperación en el Instituto Médico Argentino de Rehabilitación (IMAR) de La Plata debido a los trastornos de movilidad que le produjeron una enfermedad neurodegenerativa.

El coordinador médico del IMAR, Sebastián Larrain, firmó el parte sobre el estado de salud del exjugador de Estudiantes de La Plata, Racing Club y Boca Juniors, de 62 años.

Juan Ignacio Brown, el hijo del Tata, habló ayer al mediodía en radio La Red sobre la salud de su padre: “Mi papá hace años que viene con una enfermedad. En los últimos meses tuvo un avance más de lo normal. A fin de año debimos internarlo y hoy (ayer) se evalúa la reacción día a día”.

Además agregó: “Nos reconoce muy poco y no logra hablar. Arrancó una dura pelea, estamos viendo su evolución. No hay mucho más para proyectar sino ver como sigue el día a día. Hoy está estabilizado, pero tiene un largo camino. Si el pudiera conectarse con la realidad, sufriría de verse así”, confirmó.

Además, el comunicado indicó: “José Luis Brown se internó en esta institución el 11 de enero por una enfermedad neurodegenerativa, la cual se agudizó en el último tiempo, derivando en trastornos de la marcha y en un cuadro de deshidratación aguda. El paciente evoluciona con parámetros cardiovasculares normales, con signos vitales conservados, en regular estado general”.

El exfutbolista se encuentra en una habitación de internación general, “acompañado por sus familiares y comenzando con un tratamiento de rehabilitación neuromotora integral y multidisciplinaria según lo programado”, agregó el informe médico.

La noticia sobre el estado de salud del Tata Brown comenzó a circular a primeras horas del lunes pasado cuando en Twitter su nieta Uma le dedicó unas sentidas palabras:

“Te acordás cuando te mordiste la camiseta en la Selección argentina y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Dejaste todo y me siento orgullosa de ser tu nieta, ahora simplemente te pido que la pelees a muerte como en ese partido y puedas salir de lo que está pasando. Sos enorme te amo”.

Uno de los primeros en brindarle el apoyo a Brown desde las redes sociales fue Diego Armando Maradona, con quien compartió el equipo campeón mundial en México.

“Sin José Luis Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986, porque vos nunca te quejabas de nada, Tata, aunque sabías que no ibas a ser titular en México. Pero te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla lesionada. Eras vos el que nos dabas fuerzas a todos nosotros, y no al revés”, evocó Maradona.

“Quiere venir a La Plata a verlo. Un hijo de mi papá se llama Diego por él”, relató Juan Ignacio, al tiempo que agradeció el apoyo del ambiente del fútbol.

“Mi papá es muy querido en el ambiente y quiero agradecer el apoyo y la preocupación por su estado de salud”, cerró.