Advierten sobre hackeo de tarjetas de crédito a través de un popular videojuego

Un juego puede terminar en un robo. Lo que puede ser diversión, transformarse en un verdadero problema si no se tienen cuidados. Desde Paraná, Entre Ríos, dieron cuenta de esta posibilidad al lanzar un alerta ante la aparición de casos de hackeo de tarjetas de crédito a través del Fortnite. Sí, el videojuego que es furor entre grandes y chicos por estos días.

Blanca Ramírez, de la división Delitos Informáticos de la Policía de Entre Ríos, confirmó en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) que se emitió un aviso, en especial a los padres para que estén más atentos cuando los hijos se conecten a jugar con otras personas al denominado Fortnite, un videojuego para PlayStation 4, Xbox One, Windows y Mac (y próximamente tendrán una versión para IPhone y Android) que toma elementos de los juegos de construcción de sandbox y le agrega la violencia de un juego de acción en tercera persona.

El juego tiene dos modalidades: una versión en solitario llamada Save the World y la muy popular versión multi-jugador llamada Battle Royale. “Es furor entre chicos y grandes, es un juego en el que participan varios jugadores on line. Para avanzar –explicó– hay que disponer de cascos, escopetas, cartucherías, uniformes, chalecos y para obtenerlos hay que comprarlos en una tienda on line”.