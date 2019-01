Multarán a quien no controle la basura

Aplicarán multas a quienes no desechen correctamente la basura en la ciudad de Orán, luego de los casos de hantavirus que se dieron en la provincia.

Por las últimas noticias conocidas sobre el hantavirus, que avanza con nuevos casos en varias provincias del país, se decidió realizar una conferencia de prensa en Orán, ya que el municipio ha tenido situaciones complejas en materia de dengue y un extenso historial sanitario con casos de hantavirus.

A las 11 de la mañana de ayer, en la Municipalidad, se hizo una conferencia de prensa con las área del hospital, gerencia, enfermedades tropicales, municipio de Orán, recolección, bromatología y otras para extremar medidas en la lucha contra el hantavirus.

Adelantaron que una de las medidas va a ser la rigurosidad con el control de la basura en las calles, en donde se solicita a los vecinos que colaboren en esta lucha con la limpieza de las calles y de las casas, con el único fin de que el hantavirus, enfermedad transmitita por los roedores, ratas y ratones, no se instale en Orán.

"Para aquellos vecinos que no colaboren con la limpieza, el municipio de Orán dispuso multas economicas", dijeron en la conferencia.

"Es importante no solo que el vecino colabore con la limpieza de la ciudad, sino que el municipio también coordine como corresponde el sistema de recolección, si alguno de estos eslabones no funciona correctamente, de nada servirá y la cadena se romperá, generando la proliferación de roedores", agregaron. Así que parte de las acciones del Municipio de Orán serán las de extremar la limpieza y exigir a los vecinos higiene máxima o el pago de una multa por no colaborar con esta causa sanitaria de prevención. Es un año estival propenso para la reaparición del dengue y del hantavirus, que ya se ha cobrado varias vidas en Argentina. Las ratas habitan en cualquier lugar y son difíciles de exterminar, y si bien no todas transmiten esta enfermedad, hay que evitar su pre sencia.