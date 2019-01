Maidana no entrenó y ya prepara su salida de River

El defensor y símbolo de River Plate, Jonathan Maidana, no se entrenó hoy con el plantel de Marcelo Gallardo ya que es inminente su salida del club luego de ocho años.

El zaguero, de 33 años, uno de los máximos referentes del ciclo de Gallardo, no estuvo en el entrenamiento matutino en el predio River Camp de Ezeiza ya que está ultimando los detalles para seguir su carrera en Toluca, de México.

Maidana se ausentó por ‘asuntos personales‘, según indicó el parte que difundió el club, y en las próximas horas se oficializará su despedida del millonario luego de ocho años.

No es la primera vez que Toluca se interesa en Maidana, quien luego de ganar la histórica edición de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors sintió que era el momento de cerrar un ciclo exitoso en el conjunto de Núñez.

La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron la situación y no le cerraron las puertas al experimentado defensor que, junto al capitán Leonardo Ponzio, fue uno de los símbolos de este River ganador.