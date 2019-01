Marcelo Bielsa, la cara de los diarios de Inglaterra por el SpyGate

Marcelo Bielsa armó una verdadera revolución en el Leeds United y los últimos días quedó en el medio de la escena luego mandar a un colaborador para que espíe la práctica del Derby County, equipo comandado por el ex hombre de la selección inglesa Frank Lampard.

La entidad de Derbyshire emitió un comunicado en repudio al accionar del Loco, quien pasó a ser criticado por su “estrategia”. En los medios el caso pasó a ser denominado como el SpyGate. Ante este escenario, el director técnico argentino llamó a una conferencia de prensa (en Europa especularon con que podría anunciar su salida del club) en la que se defendió y explicó abiertamente cómo analiza a cada rival antes de enfrentarlo.

El DT de 63 años hizo hincapié en el fair play y argumentó que no fue ilegal lo que hizo, pese a que está en discusión si es adecuado hacerlo. “Lo que he hecho no es ilegal. Podemos discutirlo, no se ve como algo bueno, pero no es una violación de la ley”, argumentó. En lo que va de temporada, lleva analizadas más de 300 horas de material de video.

Así como El Tribuno le dio una amplia cobertura a la "aclaración" del técnico argentino, en donde lo consideró como un "James Bond", la exposición pasó a ser el tema principal de todos los rotativos británicos. Una de las más originales fue la de The Sun, que comparó al entrenador con el personaje Austin Powers. ‘Marcelo Bielsa, hombre de misterio internacional‘, fue uno de los títulos.

The Daily Telegraph, por su parte, apostó por otro reconocido personaje del mundo del cine: James Bond. ‘Vive y deja espiar‘, tituló el diario, junto a la imagen del director técnico vestido como el reconocido Agente 007.

Express Sport también jugó con James Bond para graficar lo sucedido. “El nombre es Bielsa, Marcelo Bielsa‘, mientras que Metro Sport fue más lineal y puntualizó que el ex de Newell’s y de la selección argentina reconoció que espió a todos sus contrincantes.