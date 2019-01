Todo lo que tenés que saber del eclipse y la superluna de fuego de esta noche

Entre este domingo y el lunes, millones de personas en América del Norte y del Sur serán espectadores privilegiados de un show astrológico único triple: eclipse lunar total, superluna y luna de sangre. Todo en simultáneo. La luna estará llena, enorme y rojiza. El espectáculo lunar empezará a las 23.37 de hoy y finalizará a las 4:48 del lunes 21 de enero

En primer lugar, un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Puede ser penumbral, parcial que roza la umbra interna o, como ocurrirá en este caso, un eclipse lunar total, con la Luna completamente inmersa en la umbra oscura de la Tierra.

Como segundo componente, este eclipse viene asociado con una superluna , por su tamaño aparentemente mayor, causado por la relativa proximidad de la luna a la Tierra durante esta parte de la órbita lunar (perigeo). La órbita de la luna sobre la Tierra es un elipse, por lo tanto a medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, aproximadamente la mitad del tiempo está un poco más cerca del planeta y la mitad del tiempo es una poco más lejos. Y en tercer lugar, llaman a este eclipse lunar total una "luna de sangre" por el color rojizo que adquiere la luna durante la fase de totalidad del eclipse. El color es generado por la luz solar que pasa a través de la atmósfera de la Tierra y cae sobre la superficie de la luna. Debido a que nuestro planeta está bloqueando totalmente la luz del Sol, este color rojizo, como podemos ver al amanecer y al atardecer aquí en la Tierra, es la única luz que llega a la Luna.

Podemos agregar un condimento extra: esta primera luna llena del año también se conoce en América de Norte como la "luna del lobo", ya que según los indios algonquinos (pueblos nativos de Canadá, Estados Unidos y norte del estado mexicano de Coahuila), es un momento para que los lobos aúllen hacia la luna en las largas noches de invierno.

Este año habrá cinco eclipses y tres podrán verse en la Argentina.

Primer evento astronómico de 2019

"El 2019 es un año particular ya que se producirá no sólo este eclipse total de Luna la próxima madrugada del 20 de enero, sino que el 2 de julio se estará produciendo un eclipse total de Sol que va a ser un evento muy impresionante a nivel visual", explicó la astrofísica Andrea Buccino.

Respecto del eclipse lunar, Buccino señaló que "lo que sucede es que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo que esta última entra en el cono de sombra de la Tierra. Esto hace que la luz del Sol llegue al satélite natural atravesando la atmósfera terrestre lo que produce una dispersión y por eso la Luna se verá rojiza".

La doctora en Física e investigadora del Conicet precisó que todo el eclipse se desarrollará "entre las 23.37 del 20 de enero y las 4.48 del 21 de enero; pero mientras la Luna pasa por este cono de sombra se dice que está en el fase 'umbra'" y que esto sucederá exactamente entre las 1.41 a las 2.43 del lunes 21.

"El fenómeno podrá observarse desde toda América y su punto más álgido de observación será entre las 0.34 del 20 y las 3.51 hora local", detalló.

Además, la especialista indicó que la Luna estará ese día a 357.700 kilómetros de la Tierra transitando el "perigeo", que es la zona de la órbita lunar cuando está más próxima a nuestro planeta y, si bien no será el momento de mayor cercanía (lo que sucederá el 19 de febrero cuando esté 356.761 kilómetro), se verá un poco más grande de lo habitual.

Buccino, que aclaró que el eclipse de Luna será visible a simple vista y sin protección especial, dijo que "todos estos fenómenos astronómicos se dan constantemente y son producto de los movimientos naturales de los cuerpos celestes, lo que los hace especiales es que algunos pueden observarse desde la Tierra".

Dentro de estos hitos, el 2 de julio de este año se producirá un eclipse solar total, lo que implica que desde la Tierra veremos al Sol completamente tapado por la Luna.

"Ese eclipse se podrá apreciar en su totalidad en una gran franja del país que va desde Lobos (en el sur de la provincia de Buenos Aires) hasta San Juan" y "se trata de un hecho que genera mucho espectacularidad visual porque el sol realmente se oculta y baja la temperatura", describió la astrofísica y dijo que el mismo fenómeno se repetirá el 14 de diciembre de 2020.

Esos dos eclipses de sol serán tan particulares que la Asociación Argentina de Astronomía tiene un programa que se llama Totalidad (www.totalidad.com.ar) para difundir actividades relacionadas.